Battlefield 6 peut faire cramer votre carte graphique, cette Zotac RTX 5090 en a fait les frais

Une carte graphique Zotac RTX 5090 a pris feu pendant une session de jeu sur Battlefield 6 bêta. Cette carte est-elle dangereuse ou est-ce un problème isolé ?

Un incident rare et préoccupant a été rapporté par un utilisateur sur le forum Gamer TW. Une carte graphique ZOTAC RTX 5090 Amp Extreme Infinity a pris feu pendant une session de jeu sur Battlefield 6. L’utilisateur, connu sous le pseudonyme “york4517”, a décrit l’incident en détail, mentionnant avoir vu des flammes pendant environ dix secondes.

Une RTX 5090 crame à cause de Battlefield 6

Selon le témoignage de l’utilisateur, l’incendie s’est déclaré au niveau de la jonction entre la carte graphique et la carte mère. Le jeu s’est figé, et des flammes sont apparues presque instantanément. Les images partagées montrent des dommages importants sur le PCB de la carte graphique, notamment au niveau du rail MSVDD, qui alimente le sous-système de mémoire.

Les photos publiées sur le forum montrent des traces de brûlures sur la carte mère et des résidus de liquide sur les composants. Le rail MSVDD, qui n’est pas équipé de refroidissement actif, semble être le point de départ de l’incendie. Cette absence de refroidissement pourrait avoir contribué à une dissipation inefficace de la chaleur, bien que des investigations supplémentaires soient nécessaires pour confirmer la cause exacte de l’incident.

Un souci uniquement sur la Zotac RTX 5090 ?

Cet incident soulève des questions sur la conformité aux normes internationales de sécurité électrique, qui stipulent que les appareils électroniques grand public ne doivent pas produire de flammes ouvertes, même en cas de défaillance. Bien que les composants puissent fondre, produire de la fumée ou se carboniser en cas de dysfonctionnement, ils doivent s’auto-éteindre rapidement pour limiter les risques. Rien ne semble à signaler sur les RTX 5090 de chez Asus.

L’utilisateur a indiqué qu’il renvoyait la carte graphique au fabricant pour une investigation plus approfondie. Il reste à voir si ZOTAC prendra la responsabilité de cet incident et proposera un remplacement ou une réparation. Si l’enquête révèle que l’incendie est dû à un défaut de fabrication, cela pourrait poser des problèmes sérieux pour le fabricant.