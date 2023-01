Asus et Dell Alienware présentent leur moniteur 500 Hz

L’Alienware embarque une dalle IPS, tandis que l’Asus mise sur une dalle TN. Ce dernier est un peu plus véloce, avec une fréquence de rafraîchissement de 540 Hz, contre 500 Hz pour le moniteur de Dell. Lancement prévu en mars pour l’Alienware, à une date inconnue pour l’Asus.

Au CES, Dell a présenté un nouveau moniteur, l’Alienware AW2524H, lauréat du prix de l’innovation du salon et du prix Best of Innovation. La raison de ces récompenses ? C’est le premier écran IPS capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 500 Hz (480 Hz en natif).

Ce moniteur Alienware est un modèle 24,5 pouces affichant une définition maximale Full HD (1920 x 1080). Sa dalle Fast IPS autorise une fréquence de rafraîchissement native de 480 Hz via le DisplayPort 1.4 ; une fonctionnalité d’overclocking la pousse à 500 Hz. En HDMI 2.1, la fréquence native plafonne à 240 Hz. En mode Extrême, le temps de réponse est de 0,5 ms (gris à gris). La luminosité maximale de la dalle 10 bits, couvrant 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, est de 400 cd/m², avec une certification VESA DisplayHDR 400. L’écran est également certifié NVIDIA G-Sync et supporte le NVIDIA Reflex Analyzer (une fonctionnalité de mesure de la latence).

Lancement en mars

En matière de connectique, cet AW2524H possède deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, quatre USB 3.2 (Gen 1), le jack audio. Concernant l’ergonomie, le moniteur est réglable en hauteur, s’incline (-5 à 21 degrés), et pivote (-20 à 20 degrés). La fiche technique cet Alienware AW2524H est consultable ci-dessous.

Ce moniteur sera disponible à partir de fin mars aux États-Unis. L’entreprise n’a pas communiqué à quel prix.

Asus ROG Swift Pro PG248QP

De son côté, Asus annonce le ROG Swift Pro PG248QP, dont la vitesse de rafraîchissement culmine à 540 Hz ; pas de dalle IPS en revanche, mais du TN. La marque avait présenté cet écran dans une vidéo sponsorisée par NVIDIA en mai dernier ; il est désormais officiel.

Asus écrit : “L’année dernière, ROG a annoncé que nous travaillions sur un écran à 500 Hz, et le ROG Swift Pro PG248QP est le résultat de ce travail. Nous avons pu overclocker cet écran Full HD de 24,1 pouces au-delà de nos spécifications initiales pour qu’il fonctionne à un taux de rafraîchissement de 540 Hz, grâce à une nouvelle dalle Esports TN (E-TN), conçue pour permettre aux joueurs professionnels de donner le meilleur d’eux-mêmes”.

Nous retrouvons là encore une prise en charge NVIDIA G-SYNC et Reflex Analyzer. Pas de date de lancement ni de prix pour l’instant.