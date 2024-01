Test ROG Swift Pro PG248QP : le moniteur 540 Hz d’Asus pour jouer comme un pro

L’Asus ROG Swift Pro PG248QP a une diagonale plutôt modeste, de 24 pouces, et une basse définition, Full HD seulement. Mais la fréquence de cet écran gaming peut grimper jusqu’à 540 Hz, ce qui permet d’obtenir une incroyable fluidité d’affichage, qui procure une réactivité hallucinante – et donc un avantage incontestable – dans les FPS !

Asus ROG Swift Pro PG248QP – 518 images par seconde dans Overwatch 2

Si on n’arrête pas de se faire fragger lorsqu’on joue à Fortnite, Call Of Duty ou Overwatch 2, cela ne peut être que de la faute de la raquette ! Ou plutôt du matériel qu’on utilise. Car nos réflexes sont toujours au top, n’est ce pas ? Pour cesser d’être une victime, et commencer à être redouté de ses adversaires, il convient d’utiliser des périphériques adaptés à la compétition de haut niveau.

Et dans ce domaine, le constructeur Asus a plus d’une corde à son arc, comme en témoignent les appareils qu’il nous a fait parvenir. En effet, en plus d’un clavier et d’une souris, tous les deux issus de la gamme Ace du constructeur, nous avons pu tester l’étonnant moniteur ROG Swift Pro PG248PQ, qui est capable d’afficher – sur sa dalle de 24 pouces – des images avec fluidité d’affichage extrême, jusqu’à 540 images par secondes !

Quel est le prix de l’Asus ROG Swift PRO PG248QP

L’excellence a un prix ! Et il est assez élevé dans le cas du ROG Swift Pro PG248QP : 1050 € actuellement. Signalons que le constructeur proposait une version 360 Hz de son moniteur, le Swift PQ259QN, qui n’est plus commercialisé (ou alors plus cher que le modèle 540 Hz sur certaines places de marché !).

Le prix du PG248QP est à comparer avec celui d’un moniteur de la même taille, qui ne supporterait qu’une fréquence maximale de 165 Hz, et qui tourne autour de 200 € (voire même 150 € en promo). Pour un peu plus cher encore , environ 300 €, on trouve des modèles QHD (2560 x 1440 pixels) de 27 ou 32 pouces supportant une fréquence de 165/170 Hz. Puis, pour environ 450/500 €, on trouve les moniteurs 240 Hz de 27 pouces, en QHD.

PG248QP : Une excellente ergonomie

L’Asus ROG Swift Pro PG248QP dispose d’une connectique assez complète. En effet, elle comprend trois entrées vidéo pour autant de sources potentielles. Celles-ci sont aux standards DisplayPort 1.4 (x1) et HDMI (x2). Seul petit regret, ces deux derniers connecteurs ne sont qu’au standard HDMI 2.0, ce qui limite leur fréquence d’affichage en Full HD à 240 Hz. Il faudrait des connecteurs HDMI 2.1 pour arriver à 540 Hz. C’est regrettable pour les possesseurs d’un ordinateur portable gamer très performant, car rares sont les modèles équipés d’une sortie mini DisplayPort…

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Le moniteur a une particularité physique originale, puisqu’il ne repose pas sur un socle rectangulaire ou sur deux pieds en V, mais sur deux pieds plus ou moins rétractables. Ainsi, selon leur position, ils permettent au moniteur d’occuper moins de place en largeur ou en profondeur, afin de s’adapter à différentes topographies de bureau et aussi pour éventuellement laisser plus de place au clavier et à la souris.

Moniteur gamer oblige, il fallait que le ROG Swift PRO PG248QP soit doté de LEDs RGB. En l’occurrence, celles-ci se trouvent au niveau du logo Asus placé au dos de la dalle, qui peut être illuminé. C’est donc surtout joli pour les personnes qui ne participent pas à l’action…

Asus ROG Swift Pro PG248QP

L’ergonomie du moniteur est irréprochable. La position de l’écran est ajustable précisément par inclinaison et rotation. De plus, la position de la dalle est réglable en hauteur, sur plus ou moins 11 cm. De plus, celle-ci peut pivoter en mode portrait, ce qui est totalement inutile pour jouer. Toutefois, ce détail s’avère pratique pour faciliter les branchements (et encore, seulement si on à l’habitude de débrancher et rebrancher régulièrement ses sources vidéo et périphériques).

Asus ROG Swift Pro PG248QP

La configuration du ROG Swift Pro PG248QP s’effectue par l’intermédiaire d’un panneau de configuration qui s’affiche bien sûr à l’écran. On le fait apparaître et on se déplace parmi ses nombreux paramètres grâce à plusieurs touches et un mini joystick placés derrière le coin inférieur droit du moniteur.

L’ensemble s’avère pratique pour se déplacer rapidement dans les différents menus et activer certaines fonctions. L’interface du menu OSD est particulièrement complète. Elle comporte plusieurs sections, permettant par exemple de peaufiner le comportement de la technologie ULMB 2 de Nvidia, de l’overdrive (qui permet de booster plus ou moins le temps de réponse), la colorimétrie de l’image (réglages manuels précis ou via des profils prédéfinis selon le type d’utilisation) et d’activer certaines fonctions, assez classiques sur les moniteurs gamer, comme l’affichage d’un viseur au centre de l’écran.

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Une technologie d’affichage basique, mais réputée pour sa réactivité

L’Asus ROG Swift PG248QP exploite une dalle LCD – à priori très classique – de 24 pouces au format 16:9. Grâce à sa définition Full HD (1920 x 1080 pixels), dépassée de nos jours, il n’est pas indispensable de posséder une configuration extrême (par exemple un CPU Intel Core i9 et un GPU RTX 4090 !) pour atteindre des framerates dépassant les 500 images par seconde (pour peu qu’on reste raisonnable en ce qui concerne la qualité graphique dans les jeux !).

Il serait beaucoup moins facile d’atteindre ce niveau de fluidité et de réactivité si la définition était plus élevée, comme le QHD en 16:9 ou le QHD+ en 21:9. Nos tests ont été réalisés avec un PC doté d’un processeur Intel Core i5-13600K et d’une carte graphique avec une puce Nvidia GeForce RTX 4080.

Asus ROG Swift Pro PG248QP

La dalle exploite la technologie TN (Twisted Nematic), dont on connait depuis longtemps les forces (temps de réponse très rapide) et les faiblesses (contrastes et angles de vision limités). En l’occurrence, le taux de contraste annoncé par Asus s’élève à 1000:1. Par conséquent, on constate que les noirs ne sont pas d’une profondeur délirante, ce qui peut se voir lorsqu’on regarde un film (alors qu’une dalle OLED serait beaucoup plus performante en la matière). Mais comme ce n’est pas la vocation première du moniteur, ce n’est pas dramatique.

Et pour ce qui est de l’angle de vision, ce défaut est mineur – voire insignifiant ! – lorsqu’on est seul à jouer devant l’écran. D’autre part, pour assurer le taux de rafraichissement de 540 Hz, les cristaux liquides de la dalle ont un temps de réponse de seulement 0,2 ms (gris à gris). Celle-ci exploite la technologie E-TN (Esports TN) du constructeur taiwanais AU Optronics. Et si cela ne permet d’obtenir qu’un maximum de 500 images par seconde, cela suffit en définitive, car la fréquence réelle de la dalle n’est “que de 480 Hz”. Les 540 Hz étant obtenus par overclocking…

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Pour le reste, Asus communique sur un niveau de luminosité de 400 nits. Sans être extraordinaire, c’est toutefois suffisant pour jouer dans de bonnes conditions, quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant. Et bien sûr, la dalle LCD est mate. Aucun reflet ne viendra donc perturber l’affichage aux moments critiques !

Une réactivité à toute épreuve, synonyme de victoire !

Comme nous l’avons déjà dit, pour atteindre la fréquence maximale de 540 Hz, il faut brancher le moniteur à son PC par l’intermédiaire d’une connexion DisplayPort. La compatibilité avec la technologie Ndivia G-Sync est assurée, afin d’éliminer le moindre effet de déchirement d’image.

Une question se pose : quel est le réel intérêt du mode 540 Hz, à l’heure ou la plupart des moniteurs gamer se contentent d’offrir un taux de rafraichissement maximum de 240 Hz, voire 360 Hz ?

Asus ROG Swift Pro PG248QP

C’est l’éternel débat entre les utilisateurs qui ne voient pas l’intérêt d’une fréquence d’affichage si élevée, car ils ne voient pas la différence avec une fréquence de 165 ou 240 Hz, et ceux qui – au contraire – sont très sensible au bénéficie du mode 540 Hz en termes de fluidité d’affichage.

Et force est de constater que, même si ce n’était pas forcément le cas avant d’effectuer ce test, nous ferions plutôt partie – finalement – de la seconde catégorie de joueurs. En effet, l’extrême fluidité des animations procure une réactivité inédite, qui nous a permis d’obtenir des victoires en série dans Counter Strike 2, Overwatch 2 ou Fortnite. Conséquence ou simple coïncidence ? Nous penchons pour la première explication !

Asus ROG Harpe Ace Aim Edition

On constate également que la technologie Nvidia Ultra Low Motion Blur 2 (ou ULMB 2) s’avère d’une redoutable efficacité pour générer des animations à la fois fluides et nettes. Rappelons que pour éviter le phénomène de persistance rétinienne, qui pourrait nuire à la netteté des images dans les phases de jeu très rapides, cette technologie désactive le rétro éclairage du moniteur entre deux images, puis le ré active lorsque l’image suivante peut être totalement affichée.

Enfin, les utilisateurs les plus furieux pourront mettre à profit la technologie Nvidia Reflex Analyser pour mesurer l’inexorable délai de latence qui existe entre le moment où on clique sur le bouton d’une souris (compatible !)(comme l’Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition) et celui où l’action est effectivement effectuée à l’écran. Dans l’idéal, ce délai de latence devrait être inférieur à 20 ms, voir même à 15 ms. Si vos adversaires sont équipés d’un écran et de périphériques “lents”, ce paramètre peut faire la différence entre la vie et la mort.

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Les accessoires indispensables de la gamme Asus Ace

Bien sûr, l’écran n’est qu’un élément parmi les accessoires qui contribuent aux victoires en série. Pour le compléter avec brio, Asus propose toute une gamme de périphériques optimisés pour le eSport, regroupés dans la gamme Ace. Le constructeur nous a donc fourni un clavier et une souris de compétition, qui ont sans nul doute contribué à nos quelques instants de gloire.

Souris ROG Harpe Ace Aim Edition

Asus ROG Harpe Ace Aim Edition

Ce mulot est proposé à 160 € chez Asus (on le trouve toutefois à 130 € sur Amazon). Comme souvent pour un périphérique gamer, il peut fonctionner en Bluetooth, en mode radio 2,4 GHz ou en USB. Très légère (54 grammes), la souris est adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Elle embarque un capteur optique hyper précis (jusqu’à 36 000 ppp), et supporte des accélérations jusqu’à 50G ! L’autonomie de sa batterie est comprise entre 79 heures (avec effets lumineux) et 90 heures (effets désactivés). Bref, il s’agit d’une périphérique parfaitement adapté aux jeux de type FPS et MOBA (comme League Of Legends, DOTA 2, Heroes Of The Storm, etc.).

Clavier ROG Falchion Ace

Asus ROG Swift Pro PG248QP

Disponible en noir ou en blanc, pour 150 €, ce clavier a des dimensions réduites (format 65 %) et des switchs mécaniques Asus ROG NX, qui offrent une frappe précise et discrète. Les touches disposent d’un rétro éclairage RGB Aura Sync. D’autre part, le clavier intègre deux ports USB C, un à droite et un à gauche, pour que le branchement ne pose jamais problème. De plus, avec ses pieds à deux positions, on dispose donc au final de trois angles d’utilisation, car on peut aussi bien sûr poser le clavier à plat. Enfin, le ROG Falchion Ace est équipé d’un panneau tactile sur le côté gauche, qui permet de modifier rapidement certaines options.

Tapis de souris ROG Moonstone Ace L

Pour ce périphérique, atypique, le terme “tapis de souris” est quelque peu dépassé, puisque – en l’occurrence – la surface du ROG Moonstone Ace L est constituée de verre trempé. Autant dire qu’elle est parfaitement lisse et autorise des déplacements hyper rapides. Ce modèle arbore de grandes dimensions (50 x 40 cm), ce qui permet d’y placer aisément le clavier et la souris. Le ROG Moonstone Ace L est vendu 129 € (en noir ou en blanc).

Notre verdict