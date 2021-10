Asus et Noctua officialisent leur RTX 3070 Noctua Edition

Enregistrée par Asus auprès de l’EEC en août puis présentée à travers trois clichés par Asus Vietnam il y a quelques jours, la GeForce RTX 3070 Noctua Edition est désormais officielle. Fidèle aux photographies dévoilées il y a peu, cette référence embarque une solution de refroidissement Noctua à deux ventilateurs de 120 mm ; des modèles NF-A12x25 pour être précis. Au niveau des coloris, pas de changement non plus, avec les traditionnelles teintes beige et marron de la marque autrichienne.

Comme toutes les RTX 3070, le GPU met à disposition 5888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor, 46 cœurs Tensor. La carte embarque 8 Go de GDDR6 sur une interface 256 bits, avec une vitesse de transfert de 14 Gb/s ce qui donne une bande passante de 448 Go/s. Concernant les fréquences GPU, la version Noctua Edition offre une fréquence Boost de 1755 MHz tandis que la déclinaison Noctua OC Edition atteint 1845 MHz.

Fraîche et silencieuse

Naturellement, les deux entreprises mettent en avant les capacités de refroidissement de ce modèle et son silence de fonctionnement. La carte graphique a des dimensions de 310 x 147 x 87,5 mm et occupe 4,3 slots. Afin de vanter les performances du système de refroidissement, Noctua livre les diagrammes ci-dessous qui témoignent des gains en matière de température et bruit par rapport à la RTX 3070 Dual d’Asus. Dans l’ensemble, retenez que les ventilateurs Noctua NF-A12x25, que nous avions d’ailleurs testés et qualifiés de « turbines miracles », permettent de maintenir le GPU au frais à des vitesses de rotation assez faibles, et donc à un volume sonore contenu.

Enfin, sachez que ces Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition et RTX 3070 Noctua OC Edition nécessitent deux connecteurs 8 broches et qu’elles possèdent une paire de ports HDMI 2.1 et trois DisplayPort 1.4a. Notez également l’absence de RGB. Les tarifs n’ont pas été annoncés.