Apple présentera 6 nouveaux produits la semaine prochaine, voici à quoi s’attendre

La semaine du 8 septembre, la marque à la pomme présentera 6 nouveaux produits dans des gammes habituelles. Nouvel iPhone, nouvelles montres connectées et potentiellement nouvelle Apple TV, voici tout ce qui est attendu.

© FPT (FrontPageTech)

Apple tiendra son événement annuel le 9 septembre prochain. Le nouveau PDG de l’entreprise, John Ternus, a récemment évoqué un lancement important, et les rumeurs indiquent la présentation de six produits principaux issus des gammes iPhone, Apple Watch et AirPods, ainsi que de potentiels appareils pour la maison.

Trois nouveaux modèles d’iPhone

Comme chaque année, la marque à la pomme devrait présenter ses nouveaux smartphones. Parmi ces derniers, une nouvelle gamme devrait faire son apparition, pendant que d’autres ne seraient pas présentés en septembre. Les versions les plus accessibles comme l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2, seraient repoussées au début de l’année prochaine.

© Tom’s Hardware

La sélection de smartphones comprendrait trois appareils haut de gamme :

iPhone 18 Pro : il sera équipé de la puce A20 Pro, d’une Dynamic Island plus petite, de nouveaux coloris et d’améliorations majeures apportées aux appareils photo. Selon le cabinet TrendForce, Apple paierait la mémoire de ce modèle 400 % plus cher.

: il sera équipé de la puce A20 Pro, d’une Dynamic Island plus petite, de nouveaux coloris et d’améliorations majeures apportées aux appareils photo. Selon le cabinet TrendForce, Apple paierait la mémoire de ce modèle 400 % plus cher. iPhone 18 Pro Max : il intégrera une batterie plus grande et plus économe, destinée à offrir la meilleure autonomie jamais proposée par la marque.

: il intégrera une batterie plus grande et plus économe, destinée à offrir la meilleure autonomie jamais proposée par la marque. iPhone Ultra : il s’agira du premier iPhone pliable conçu par Apple.

Deux nouvelles Apple Watch

Contrairement aux smartphones, Apple ne semble pas prévoir de décaler la sortie de ses montres connectées. Le fabricant ne devrait pas présenter de version “FE” à cette session, mais officialiserait bien les versions habituelles.

Deux modèles de montres connectées sont prévus, apportant des puces plus puissantes et de nouvelles fonctions de santé :

Apple Watch Ultra 4 : elle proposera de nouveaux capteurs de santé et des évolutions de design.

: elle proposera de nouveaux capteurs de santé et des évolutions de design. Apple Watch Series 12 : elle intégrera une puce de série S mise à niveau, un suivi cardiaque continu et une option avec un boîtier en céramique.

Lancement des AirPods 5

Le sixième produit attendu lors de cette présentation est les AirPods 5. Cette nouvelle génération sera déclinée en deux versions (de base et avec réduction active du bruit) et pourrait intégrer une nouvelle puce.

Bien que des fuites récentes aient évoqué l’arrivée d’AirPods équipés de caméras, Mark Gurman affirme que ce modèle ne sortira qu’en 2027 et que seuls les AirPods 5 seront lancés la semaine prochaine.

Divers produits pour la maison et perspectives pour l’automne

En plus de ces annonces, plusieurs appareils destinés à la maison pourraient être présentés :

HomePad / HomePod Touch : un hub domestique doté d’un écran tactile de 7 pouces.

: un hub domestique doté d’un écran tactile de 7 pouces. HomePod mini 2 : équipé d’une nouvelle puce, de performances audio améliorées et de Siri AI.

: équipé d’une nouvelle puce, de performances audio améliorées et de Siri AI. Nouvelle Apple TV 4K : dotée d’une puce plus puissante, de Siri AI et d’une télécommande Siri mise à jour.

D’autres équipements actuellement en développement pourraient également faire une apparition surprise le 9 septembre, bien qu’une sortie en octobre soit jugée plus probable. Parmi eux figurent le MacBook Ultra, le MacBook Pro M6, l’iMac M6, l’iPad mini OLED ou encore un nouveau HomePod grand format.