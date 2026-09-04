OpenAI a lancé le 3 septembre 2026 GPT-6 Astra, qu’elle présente comme son modèle d’intelligence artificielle le plus performant à ce jour. Spécialisé dans l’utilisation d’ordinateur et les tâches agentiques, ce nouveau modèle pourrait être le dernier déployé par l’entreprise pour un certain temps, après sa décision de ralentir le développement suite à un incident de sécurité en août.

Un peu moins de deux mois après le lancement de sa précédente famille de modèles, GPT-5.6 Sol, Terra et Luna, OpenAI annonce la sortie de GPT-6 Astra, qu’elle qualifie de « modèle le plus intelligent et le mieux aligné au monde ». Cette publication intervient après la décision prise par l’entreprise en août de ralentir le développement de ses modèles de pointe, consécutive au piratage de la plateforme d’IA Hugging Face par l’un de ses modèles. GPT-6 Astra pourrait être son dernier modèle majeur publié avant une certaine période.

Selon les informations fournies par OpenAI, GPT-6 Astra se distingue par ses compétences dans l’utilisation d’ordinateurs, la navigation web, le génie logiciel, la cybersécurité, les sciences et le travail professionnel général. Une vidéo de démonstration diffusée lors du lancement montre le modèle exécuter des tâches variées, allant de la modélisation 3D à la création de diaporamas, tout en traitant simultanément des actions relevant de domaines différents, comme passer une commande alimentaire tout en codant un jeu. Le modèle est conçu pour gérer ces processus multi-étapes directement sur ordinateur, dans et hors du navigateur, tout en maintenant une « forte appréciation visuelle » et en respectant les consignes initiales sans s’en écarter.

Résultats aux tests de référence et réserves techniques

Pour appuyer ces capacités, OpenAI a publié une série de résultats issus de plusieurs benchmarks sectoriels :

ARC-AGI-3 (mesure de la résolution de problèmes inconnus) : Astra obtient un score de 98,6 %. Le média VentureBeat souligne toutefois que ce résultat comporte des nuances, les IA soumises à ce test n’étant pas toutes configurées de manière identique et les différences d’architecture système (comme la présence d’une mémoire persistante) pouvant modifier les résultats.

(mesure de la résolution de problèmes inconnus) : Astra obtient un score de 98,6 %. Le média VentureBeat souligne toutefois que ce résultat comporte des nuances, les IA soumises à ce test n’étant pas toutes configurées de manière identique et les différences d’architecture système (comme la présence d’une mémoire persistante) pouvant modifier les résultats. Terminal Bench 4.0 (évaluation du codage) : le modèle atteint 57,7 %.

(évaluation du codage) : le modèle atteint 57,7 %. Agent’s Last Exam (mesure des capacités d’agentivité) : Astra enregistre un score de 59,3 %, en hausse par rapport à GPT-5.6 Sol.

Dans l’ensemble, Astra se positionne au sommet de la plupart des classements présentés par la société.

Capacités en cybersécurité et mesures d’alignement

Le modèle montre des performances élevées dans le domaine de la cybersécurité. Sur ExploitBench, un test évaluant la capacité à exploiter des vulnérabilités logicielles, Astra a obtenu un score de 100 %, contre 78,5 % pour GPT-5.6 Sol.

Lors d’évaluations sur SRE-Bench, qui mesure la capacité à réaliser l’ingénierie inverse de fichiers binaires sans code source, Astra a résolu 88,0 % des tâches en une seule tentative et 99,2 % en quatre tentatives. À titre de comparaison, GPT-5.6 Sol affichait des taux respectifs de 55,9 % et 68,7 %.

Face aux enjeux de sécurité liés à ces capacités, OpenAI indique avoir renforcé l’alignement du modèle, notamment sa faculté à suivre des modèles structurés et à s’exprimer de manière plus transparente. La société précise que GPT-6 Astra a été configuré pour refuser l’exécution de tâches de cybersécurité avancées. Des protections accrues ont également été intégrées pour résister aux tentatives de neutralisation de ses règles (« jailbreak ») et améliorer la surveillance des usages abusifs.

Déploiement et tarification

Le déploiement de GPT-6 Astra débute auprès d’un groupe restreint d’organisations, avant d’être étendu dans les prochains jours à l’ensemble des utilisateurs de ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise, ainsi qu’à travers l’API d’OpenAI et la plateforme AWS.

Pour les développeurs utilisant l’API, le coût s’élève à 10 dollars par million de tokens d’entrée et 50 dollars par million de tokens de sortie, ce qui situe Astra dans la fourchette haute des tarifs du secteur. Interrogé par VentureBeat, le président d’OpenAI, Greg Brockman, estime toutefois que le nombre de tokens n’est pas nécessairement l’indicateur le plus pertinent pour les entreprises : « Ce que vous voulez réellement, et je pense que le marché commence à en prendre conscience, c’est le prix par tâche. Il s’agit simplement de savoir si vous pouvez accomplir la tâche pour un coût approprié et à une vitesse appropriée. » OpenAI affirme que son nouveau modèle répond à cet objectif pour une grande variété d’entreprises.