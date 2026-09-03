Peut-on vraiment recharger sa voiture électrique avec une batterie solaire ?

Alors que chacun cherche à réduire ses dépenses à la pompe, la voiture électrique gagne en intérêt. Et pour économiser davantage, pourquoi ne pas la recharger grâce au solaire ? C’est justement ce que permettent les solutions photovoltaïques et les batteries domestiques de Zendure.

La voiture électrique et l’énergie solaire forment un duo particulièrement cohérent : l’une transforme l’électricité en mobilité, l’autre permet de la produire directement à domicile. Associée à une batterie de stockage, une installation photovoltaïque permet d’utiliser une grande partie de cette énergie pour recharger son véhicule, y compris lorsque les panneaux ne produisent plus.

Pour en tirer pleinement parti, encore faut-il concevoir un système équilibré. Dimensionnement des panneaux, capacité de la batterie, puissance de la borne de recharge, compatibilité avec l’onduleur et gestion intelligente de l’énergie : autant de critères à prendre en compte pour optimiser son autoconsommation et rentabiliser son installation.

Après une première vague de promotions en août, Zendure prolonge ses Sunshine Sales du 1er au 15 septembre, avec de nouvelles baisses de prix sur plusieurs produits de la gamme SolarFlow. Le SolarFlow 2400 AC+ passe notamment à 839 € au lieu de 1 279 € !



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Combien d’énergie faut-il pour recharger une voiture électrique ?

Le dimensionnement dépend principalement de la consommation du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus.

Une voiture électrique consomme généralement autour de 15 à 20 kWh pour 100 km. Pour un trajet quotidien de 50 km avec une consommation de 18 kWh/100 km, il faut donc prévoir environ 9 kWh d’énergie pour couvrir cette distance.

Zendure a conçu une gamme de produits étendue, capable de répondre à de nombreux besoins. Le fabricant propose d’ailleurs sur son blog un petit tableau permettant d’estimer la taille de votre installation photovoltaïque en fonction de plusieurs modèles de voitures électriques parmi les plus répandus.

La production solaire dépend bien sûr de plusieurs facteurs (puissance installée, orientation, inclinaison des panneaux, ensoleillement…) mais, en moyenne, une installation de 1 kWc peut produire jusqu’à 6 kWh par jour dans de bonnes conditions d’exposition.

Une puissance photovoltaïque de 2 à 3 kWc (soit environ 4 à 7 panneaux solaires modernes) constitue une base intéressante pour couvrir une partie des besoins d’un conducteur parcourant 50 km par jour.

Des solutions comme les Zendure SolarFlow 2400 Pro ou 2400 AC+ associés à des panneaux peuvent constituer un premier pas adapté. Il offre une capacité de stockage de 2,4 kWh, suffisante pour débuter une installation d’autoconsommation, tout en étant extensible jusqu’à 16,8 kWh grâce à l’ajout de batteries supplémentaires.

Pour aller encore plus loin, Zendure propose la gamme SolarFlow Mix, composée des SolarFlow 3000 Mix AC+, SolarFlow 4000 Mix AC+ et SolarFlow 4000 Mix Pro. Plus puissantes et évolutives, ces solutions peuvent atteindre jusqu’à 50 kWh de capacité de stockage, un niveau particulièrement adapté aux foyers disposant d’une installation photovoltaïque importante et de besoins énergétiques élevés.

Une batterie qui s’adapte à votre installation, et non l’inverse

La bonne nouvelle est qu’une batterie domestique n’impose généralement pas de choisir une wallbox de la même marque. Les solutions Zendure peuvent alimenter la recharge d’un véhicule (quelle que soit la puissance de la borne) comme n’importe quelle autre charge du logement. Zendure prévoit par ailleurs de développer son propre chargeur domestique pour véhicules éléctriques.

La compatibilité constitue justement l’une des priorités de Zendure dans le développement de ses produits. Plutôt que d’enfermer l’utilisateur dans un écosystème propriétaire, le fabricant cherche à offrir la plus grande ouverture possible avec les équipements déjà présents sur le marché. Onduleurs photovoltaïques, micro-onduleurs, compteurs intelligents, solutions domotiques ou encore systèmes de recharge pour véhicules électriques : les différentes générations de SolarFlow sont pensées pour s’intégrer facilement à une installation existante.

Cette approche permet de faire évoluer progressivement son équipement sans nécessairement remplacer les éléments déjà en place, tout en laissant davantage de liberté dans le choix des futurs appareils.

Une solution pensée pour les foyers à forte consommation

Pour les foyers qui souhaitent aller plus loin dans l’autoconsommation, notamment lorsqu’ils doivent alimenter des équipements énergivores ou recharger un véhicule électrique, Zendure recommande d’associer un PowerHub à la série Mix. Cette configuration permet d’augmenter la capacité de stockage énergétique de l’ensemble de la maison jusqu’à 150 kWh, afin de répondre aux besoins de consommateurs importants comme une pompe à chaleur, une climatisation ou une voiture électrique, tout en maximisant l’utilisation de l’énergie solaire produite sur place.

Le PowerHub est également compatible avec le SF 2400 Pro et les modèles AC+, offrant ainsi davantage de possibilités pour adapter le système aux besoins du foyer.

Cette gestion intelligente peut aussi tenir compte du prix de l’électricité. Le HEMS de Zendure annonce une connexion avec les données tarifaires de plus de 870 fournisseurs d’énergie, ce qui lui permet d’intégrer les variations de prix dans sa stratégie de gestion de l’énergie. Avec une offre à tarification dynamique compatible, le système peut par exemple privilégier la recharge du stockage pendant les heures creuses, lorsque l’électricité est moins chère, puis utiliser l’énergie stockée lorsque les tarifs augmentent.

Associée aux prévisions de production solaire et aux habitudes de consommation du foyer, cette gestion permet ainsi d’optimiser les cycles de charge et de décharge. Pour les utilisateurs ayant des besoins énergétiques importants, notamment pour la recharge d’un véhicule électrique, la combinaison du stockage solaire, d’une grande capacité énergétique et d’une tarification dynamique peut contribuer à maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable tout en réduisant les coûts d’électricité.

Les produits en résumé

Zendure PowerHub

Puissance totale (avec 1 PowerHub + 3 SolarFlow 4000 Mix Pro + batteries extensibles) : 12 kW

Capacité totale de cette configuration : 150 kWh

Entrée solaire totale de cette configuration : 24 kW

Avec 3 SolarFlow 4000 Mix AC+ à la place : entrée solaire totale de 43 kW (puissance et capacité totale identiques : 12 kW / 150 kWh)

Avec la série SolarFlow (sans précision de modèle) : 7,2 kW / 78,32 kWh / 43 kW d’entrée solaire

Disponible en monophasé ou triphasé

Nécessite une installation par un électricien professionnel

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Capacité : 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh

2 400 W AC bidirectionnel

3 200 W en sortie hors réseau, avec assistance du réseau

Plug & Play avec 800 W par défaut

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

Auto-chauffe de la batterie

Ports bidirectionnels on-grid et off-grid avec alimentation sans interruption en cas de coupure

Jusqu’à 6 appareils pris en charge par le HEMS

HEMS 2.0 avec prévision et planification IA via ZENKI 2.0

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Compatible avec MQTT, Home Assistant, Homey, Shelly, EverHome, HomeWizard et plus

Système de protection ZenGuard avec BMS Dual-Shield, maintenance active et suppression d’incendie par aérosol condensé

Batterie LiFePO₄

Jusqu’à 15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire totale

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

IP65

De -20 à +55 °C

Port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS avancé et ouvert

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans



Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale (8 kW via double MPPT + 5 kW via l’entrée dédiée à l’onduleur PV couplé en AC)

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

IP65

De -20 à +55 °C

90 % de rendement (RTE)

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine (SOH)

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Communication : LAN, RS485, application mobile, Wi-Fi, Bluetooth

