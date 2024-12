Avec des réductions de -18 % et -27%, MSI brade deux PC portables gamers pour les fêtes de fin d’année

Avec leurs composants performants, capables de faire tourner les derniers hits ludiques, les PC portables Katana et Thin de MSI constituent des idées de cadeau de Noël idéales pour tout joueur qui se respecte. D’autant plus qu’ils sont vendus à des prix fortement réduits.

A l’approche des fêtes de Noël, de nombreux PC portables signés MSI, spécialiste des configurations gamer, sont disponibles à des prix vraiment très intéressants, grâce à des réductions considérables. Deux d’entre elles sont actuellement proposées par la Fnac :

Le PC portable MSI Katana 15 B13VGK-2076FR est vendu 1399,99 €, au lieu de 1699,99 € en temps normal. Cela représente une réduction de 18 %.

Voir le MSI Katana 15

Le PC portable MSI Thin 15 B13VE-2266FR est proposé à 1099,99 €. Toutefois, si vous possédez la carte Fnac, son prix passe à seulement 799,99 € (-27 % !).

Voir le MSI Thin 15

MSI Katana : l’arme fatale des joueurs

La qualité graphique des jeux récents est incroyable. Les technologies utilisées poussent le réalisme à un niveau jamais atteint. Encore faut-il que le PC soit doté de composants très performants pour obtenir une bonne jouabilité. Et force est de constater que ceux du PC portable Katana de MSI sont parfaitement adaptés à une utilisation ludique intensive !

En effet, le processeur Intel Core i7-13620H, le GPU Nvidia GeForce RTX 4070, les 16 Go de mémoire et le SSD de 512 Go permettent d’exploiter l’écran Full HD de 15,6 pouces dans d’excellentes conditions (avec des animations pouvant contenir jusqu’à 144 images par seconde). Bon point, sa connectique comprend une sortie vidéo HDMI 2.1 (pour jouer sur une TV 4K en mode 120 Hz) et un connecteur Gigabit Ethernet (pour une liaison réseau optimale).

Voir le MSI Katana 15 à 1399,99 €

MSI Thin : le PC portable gamer compact et léger

Plus facilement transportable que le Katana car plus léger (1,86 kg seulement), le PC portable MSI Thin s’adresse aux joueurs qui se déplacent régulièrement. Il est doté de composants légèrement moins performants que son grand frère, ce qui permet de la rendre accessible aux joueurs qui ne désirent pas investir une fortune dans leur nouvelle configuration.

Malgré cela, son processeur Intel Core i5-13420H et son GPU Nvidia GeForce RTX 4050 permettent d’exploiter les jeux sophistiqués dans de bonnes conditions sur l’écran Full HD de 15,6 pouces. Ce dernier supporte une fréquence d’affichage maximale de 144 Hz, ce qui est le gage d’une réactivité optimale lorsqu’il s’agit de se mesurer à d’autres joueurs en ligne.

Voir le MSI Thin 15 à 799,99 €