Pour Noël, profitez de réductions, allant jusqu’à -44 %, sur la console MSI Claw et le PC gamer Sword 16

Pour que les gamers passent les meilleures fêtes de Noël possibles, le constructeur MSI propose des réductions substantielles sur de nombreux PC portables. Voici en particulier deux configurations qui permettent de jouer dans les meilleures conditions en toutes circonstances, où que l’on se trouve.

Il s’agit des modèles suivants :

La console Claw (modèle A1M-042FR), qui est proposée sur le site du constructeur à 449 €, au lieu de 799 € en temps normal (soit une baisse de 44 % !).

Le PC portable Sword 16 HX (modèle B14VGKG-606FR), vendu chez Boulanger à seulement 1599€ (contre 2099 € habituellement, soit une baisse de 24 %).

MSI Claw : le jeu en toute liberté !

La console de jeu portable MSI Claw est idéale lorsqu’il s’agit de profiter de ses jeux Windows AAA préférés à tout moment, dans n’importe quelle situation, mais aussi des jeux Android, grâce à un émulateur. Dans les transports, une salle d’attente ou dans le canapé du salon, son format compact et sa batterie permettent de lancer tous ses jeux et de se divertir instantanément.

Son écran tactile de 7 pouces affiche des images Full HD avec une fluidité exemplaire (fréquence maximale de 120 Hz). Ses performances sont assurées par un processeur Intel Core Ultra 5, qui intègre le GPU Arc, assisté de 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Bien sûr, la Claw intègre tous les dispositifs de contrôle nécessaires, dont deux mini joysticks et des gâchettes. Un lecteur d’empreintes digitales assure la sécurité de l’ensemble.

MSI Sword 16 HXB14V : des performances sans concession

Si on désire bénéficier d’un plus grand confort d’affichage, l’écran de 16 pouces du PC portable MSI Sword 16 HXB14V est tout adapté. Ce dernier offre des animations hyper fluides (jusqu’à 144 images par seconde), avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Grâce à des composants très performants, en l’occurrence le Core i7-14650HX d’Intel et la puce graphique Nvidia GeForce RTX 4070, cette fluidité est atteinte même avec un niveau graphique très élevé dans les jeux. La réactivité et la beauté des jeux sont donc assurées.

Le Sword 16 HXB14V est doté d’une connectique particulièrement complète, répartie sur les trois côtés du PC portable. Elle comprend, entre autres, une sortie HDMI 2.1, 4 ports USB (dont un de type C) et un connecteur réseau Gigabit Ethernet. Bon point, pour une confidentialité optimale, la Webcam de l’ordinateur est équipée d’un volet de sécurité manuel. Enfin, les couleurs du clavier RGB sont personnalisables sur 24 zones.