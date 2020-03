Avec la pandémie de coronavirus, le trafic Internet mondial flambe !

En raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup de gens restent confinés chez eux. Certains sont en télétravail, tandis que d’autres s’occupent en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Résultat : le trafic internet mondial explose. Le 10 mars, le DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange), le plus important carrefour mondial d’échanges Internet situé à Francfort, a ainsi constaté un pic de consommation historique : 9,1 térabits par seconde. Cela représente une hausse de 12 % par rapport au précédent record, qui datait de décembre.

Ce volume équivaut à deux millions de vidéos en HD ou deux milliards de pages A4 envoyées en une seconde. Notez que la société a relevé cette consommation maximale une heure après la sortie de Call of Duty Warzone. Sachant que le titre d’Activision a rassemblé plus de six millions de joueurs à peine 24h après sa sortie, il n’est pas étranger au phénomène !

Pas de risques de surcharge du réseau

Le DE-CIX indique également avoir constaté depuis vendredi dernier une hausse d’environ 25 % du trafic pour les jeux en ligne et les services de cloud gaming. Le trafic consacré aux vidéoconférences (Skype, Teams…) a quant à lui augmenté d’approximativement 50 %.

Pas de panique en revanche, le réseau Internet mondial devrait tenir le choc. Thomas King, directeur de la technologie chez DE-CIX, se veut rassurant : « Les capacités de notre propre réseau sont régulièrement augmentées à long terme. Nous planifions toujours environ douze mois à l’avance. Nous poursuivons l’expansion dès que 63 % des capacités existantes sont atteintes. Les 37 % de capacité libre restants sont nécessaires pour créer une redondance et pour garantir que nous avons toujours suffisamment de capacité libre pour la croissance du trafic. En plus de notre réseau pour l’échange Internet, les clients doivent également augmenter la capacité de leur propre réseau. Ces extensions sont réalisées par les clients eux-mêmes, selon leurs propres processus et procédures ».

Bonne nouvelle, depuis le début du mois de mars, la DE-CIX a enregistré une augmentation de 20 % des capacités DE-CIX dans le monde. Ivo Ivanov, PDG de DE-CIX International, déclare : « Nous constatons l’augmentation des capacités, en particulier chez les principaux fournisseurs mondiaux d’Internet et de contenu. Dans certains cas, les capacités ont plus que doublé. En particulier dans les centres de données internationaux tels que New York, Madrid et Francfort ».

