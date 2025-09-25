Bang & Olufsen lance une paire d’écouteurs hors de prix plus chers qu’un iPhone 17 Pro Max

Les nouveaux écouteurs sans fil Beo Grace de Bang & Olufsen, proposés à 1 500 dollars, allient un design en aluminium et titane, une réduction de bruit adaptative améliorée et une autonomie de 4,5 heures, ciblant une clientèle exigeante malgré une concurrence grand public plus accessible.

Bang & Olufsen, spécialiste danois de l’électronique grand public, vient d’annoncer la disponibilité en précommande de ses nouveaux écouteurs sans fil, les Beo Grace. Ces écouteurs sont certes très haut de gamme et offrent des performances acoustiques avancées. Cependant, leur prix fait tiquer, 500 dollars, soit environ six fois le tarif des AirPods Pro 3 d’Apple. Une stratégie qui confirme la volonté de la marque de se positionner sur le segment ultra-premium, malgré la domination des marques grand public sur le plan des fonctionnalités et des prix.

Un design et une acoustique pensés pour l’exigence

Les Beo Grace se caractérisent par une coque en aluminium poli et des haut-parleurs en titane de 12 mm, protégés par des grilles usinées avec précision. Les embouts, redessinés avec un profil ovale, promettent un meilleur ajustement et une meilleure isolation phonique. Chaque embout intègre également un filet en nylon pour limiter l’intrusion de poussière et de débris, contribuant à une certification IP57, équivalente à celle des AirPods Pro 3.

Côté technologie, les écouteurs intègrent l’audio spatial, trois microphones par écouteur, ainsi que la connectivité Bluetooth 5.3. Leur système de réduction active de bruit (ANC) adaptative serait quatre fois plus efficace que celui de la génération précédente de la marque, selon Bang & Olufsen. La marque souligne par ailleurs l’absence d’effets indésirables tels que les sifflements ou la sensation de pression dans l’oreille, des désagréments parfois rencontrés avec d’autres modèles du marché.

Une autonomie juste convenable

L’autonomie annoncée atteint 4,5 heures d’écoute avec l’ANC activée, et jusqu’à 17 heures avec la recharge fournie par l’étui de transport. Ces chiffres restent en deçà de ceux des AirPods Pro 3, qui offrent respectivement 8 heures et 24 heures d’utilisation dans les mêmes conditions.

Un positionnement luxueux assumé

Avec un prix de 1500 dollars, les Beo Grace s’adressent à une clientèle en quête d’exclusivité et de qualité perçue. La marque mise sur une expérience d’achat premium, incluant une garantie de trois ans et la possibilité d’essayer les écouteurs en magasin chez certains revendeurs sélectionnés. La livraison est prévue pour le 17 novembre, à temps pour les fêtes de fin d’année.