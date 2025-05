Qualcomm en sueur, Xiaomi lance sa puce Xring 01, le premier benchmark est incroyable

Xiaomi a récemment officialisé son premier SoC maison, le XRING 01, lors d’une annonce dirigée par le PDG Lei Jun. Peu de temps après, une première fuite d’un benchmark supposé sur Geekbench 6 a fait surface, laissant entrevoir un positionnement concurrentiel par rapport aux puces haut de gamme actuelles, notamment le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Selon les données rapportées par le leaker @Jukanlosreve, le SoC identifié comme le Xiaomi 25042PN24C affiche un agencement inhabituel de cœurs CPU en “2 + 4 + 2 + 2”, pour un total de 10 cœurs. Ce type de configuration diffère des schémas plus traditionnels, tels que le “1 + 3 + 4” précédemment évoqué dans certaines rumeurs concernant le XRING 01. Ce changement pourrait indiquer la présence de différentes variantes du SoC destinées à divers segments de produits.

La fuite mentionne que le cœur principal, vraisemblablement un ARM Cortex-X925, serait cadencé à 3,90 GHz, soit un bond significatif par rapport à une précédente estimation de 3,20 GHz. Ce niveau de fréquence suggère que le XRING 01 serait fabriqué via le procédé 3 nm de TSMC, permettant d’atteindre de telles performances tout en conservant une température et une consommation maîtrisées. D’autres cœurs seraient cadencés à 3,40 GHz, ce qui laisse penser à une homogénéité sur les cœurs hautes performances, tandis que les cœurs restants pourraient être des Cortex-A725, orientés vers l’efficacité énergétique.

Côté performances, le benchmark affiche un score monocœur de 2 709 et un score multicœur de 8 125. À titre de comparaison, le Xiaomi 15 Pro avec Snapdragon 8 Elite obtient respectivement 2 919 et 8 699 sur les mêmes tests. Cela place le XRING 01 à environ 7 % derrière en multicœur, une différence relativement réduite pour une première puce propriétaire. Toutefois, cette performance pourrait s’expliquer par un nombre de cœurs plus élevé, au détriment possiblement de l’efficacité énergétique.

L’absence du benchmark dans les bases de données officielles de Geekbench et les incohérences avec les informations antérieures invitent cependant à la prudence. Il pourrait s’agir d’un prototype ou d’une variante spécifique du SoC, et rien n’indique pour l’instant que ces spécifications seront définitives.