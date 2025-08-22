Battlefield 6 : la bêta ouverte bat des records de participation

La bêta ouverte de Battlefield 6 attire les foules, plusieurs dizaines de millions d’heures de jeu ont été réalisées et plus de 400 millions de matchs joués entre les centaines de milliers de bêta testeurs.

La bêta ouverte de Battlefield 6 a enregistré une participation record pour la franchise. Selon les chiffres communiqués par l’éditeur, plus de 420 millions de parties ont été jouées, totalisant 92 millions d’heures de jeu. Ces données en font la bêta la plus fréquentée de l’histoire de la saga.

Des chiffres inédits pour Battlefield

La bêta de Battlefield 6 s’est distinguée par ses chiffres affolants, tant en termes de contenu que de participation, aussi bien que de tricheurs. Quatre cartes et plusieurs modes de jeu étaient proposés aux joueurs, une première pour une phase de test. Les statistiques révèlent également une répartition des classes de soldats : 32 % des joueurs ont opté pour la classe Assaut, 26 % pour la classe Soutien, 23 % pour la classe Ingénieur, et 19 % pour la classe Éclaireur. Les joueurs utilisant la classe Soutien ont réalisé 7,45 millions d’éliminations à l’aide de défibrillateurs.

Les statistiques de la bêta de Battlefield 6 – ©Electronic Arts

D’autres chiffres marquants incluent :

4,9 milliards d’éliminations enregistrées

enregistrées 31 millions de réanimations effectuées

effectuées 9,6 millions d’hélicoptères abattus

Des ajustements en préparation pour le lancement

EA, éditeur du jeu, a indiqué que les retours des joueurs et les données recueillies pendant la bêta ont permis d’identifier plusieurs axes d’amélioration. Parmi les modifications annoncées :

Cartes : Des ajustements seront apportés pour limiter les déplacements hors des zones de jeu, une tactique utilisée par certains joueurs pour contourner les lignes ennemies. EA précise que des cartes de tailles variées, incluant des environnements plus vastes, seront disponibles dès le lancement du jeu, prévu pour le 10 octobre 2025.

Armes : Le comportement des armes sera retravaillé, notamment pour équilibrer la précision et le recul. Le fusil à pompe M87A1, jugé trop puissant, nécessitera désormais plus d’un tir pour éliminer un adversaire.

: Le comportement des armes sera retravaillé, notamment pour équilibrer la précision et le recul. Le fusil à pompe M87A1, jugé trop puissant, nécessitera désormais plus d’un tir pour éliminer un adversaire. Mouvements : La vitesse horizontale sera réduite, et les pénalités pour les sauts consécutifs seront augmentées. La précision lors des glissades et des sauts sera également diminuée, afin de rendre ces actions moins avantageuses en combat.

: La vitesse horizontale sera réduite, et les pénalités pour les sauts consécutifs seront augmentées. La précision lors des glissades et des sauts sera également diminuée, afin de rendre ces actions moins avantageuses en combat. Modes de jeu : Les effectifs par partie, en particulier dans le mode Rush, ainsi que les options de listes de lecture, feront l’objet de rééquilibrages.

Les prochaines étapes pour Battlefield 6

Les premiers changements seront testés dans le cadre du programme Battlefield Labs, avec l’ajout de deux nouvelles cartes multijoueurs. Les ajustements finaux seront intégrés à la version commerciale du jeu, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox.