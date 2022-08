be quiet! souffle ses 20 bougies et présente une toute nouvelle gamme de produits FX

Le fabricant allemand de composants PC be quiet! célèbre aujourd’hui ses 20 ans. Pour l’historique, be quiet! a été fondée près de la ville d’Hambourg en Allemagne ; d’abord en tant qu’entreprise de distribution de composants pour ordinateurs sous le nom Listan GmbH. Elle s’est ensuite rapidement « spécialisée dans la fabrication de composants de PC silencieux ». Le premier produit estampillé « be quiet! » ? Un tapis antibruit en 2002, suivi en 2003 par une alimentation pour PC équipée d’une technologie de réduction du bruit. En 2009, be quiet! présentait le premier ventilateur de boîtier Silent Wings, suivi de solutions de refroidissement pour processeur un an plus tard. En 2014, le premier boîtier de PC be quiet! fut lancé.

Au cours des 20 dernières années, be quiet! a lancé de nombreux produits tels que la gamme de ventilateurs Silent Wings et la gamme de ventirads pour processeur Dark Rock, ainsi que des produits haut de gamme comme le boîtier de PC Dark Base Pro 900 et le bloc d’alimentation Dark Power Pro 12. Pour célébrer ce 20e anniversaire, be quiet! ajoute une nouvelle gamme de produits FX à son portefeuille, comprenant le boîtier PC Pure Base 500 FX, le watercooling Pure Loop 2 FX AIO et le ventirad Pure Rock 2 FX. Le point commun de ces produits FX ? « La pleine adoption de l’ARGB par be quiet! ».

Trois produits et des promos

Les descriptions des trois produits ci-dessous sont faites par l’entreprise. Sachez que nous avons reçu les deux premiers (Pure Base 500 FX et Pure Loop 2 FX 240) ainsi que des Silent Wings 4 Pro. Nous vous proposerons des tests dans les prochains jours.

Par ailleurs, tous les produits FX ci-dessus sont disponibles en ligne et en magasin dès aujourd’hui. Au cours des mois d’août et de septembre, des partenaires sélectionnés « les proposeront à des prix promotionnels exceptionnels 30 euros en dessous des prix de vente suggérés pour le Pure Base 500 FX et le Pure Loop 2 FX, et 13 euros en dessous pour le Pure Rock 2 FX ».

Pour obtenir la liste des partenaires participants, veuillez-consulter la page d’accueil dédiée.

Les produits ARGB de be quiet! sont désormais pris en charge par le logiciel SignalRGB

Pure Base 500 FX

« Que se passe-t-il lorsque que l’on perfectionne l’un des boîtiers de PC les plus populaires de be quiet!, le Pure Base 500DX, en y ajoutant des fonctions ARGB ? Le résultat est le Pure Base 500 FX, qui se part [pare ?] du même design, des mêmes caractéristiques et des mêmes options d’installation faciles que son prédécesseur, mais celui-ci se dote également d’effets lumineux RGB à l’intérieur du châssis et de ventilateurs de refroidissement supplémentaires. Ainsi, les 3 ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm sont remplacés par 4 ventilateurs Light Wings ARGB (3x 120 mm et 1x 140 mm). Un hub pouvant accueillir jusqu’à 6 périphériques ARGB et/ou 6 ventilateurs PWM est inclus avec le Pure Base 500 FX pour un contrôle en toute simplicité. Le Pure Base 500 FX est disponible au prix recommandé de 149,90 euros. »

Crédit : be quiet!

Pure Loop 2 FX

« En comparaison avec la gamme actuelle Pure Loop, le Pure Loop 2 FX apporte des améliorations exceptionnelles pour ce watercooling AIO : les LEDs blanches autour du bloc de refroidissement sont remplacées par des LEDs ARGB, tandis que les ventilateurs Pure Wings 2 PWM High-speed sur le radiateur laissent la place à des ventilateurs Light Wings PWM High-speed pour une pression statique plus élevée et des effets visuels époustouflants. À la demande générale, la pompe est désormais réglable en PWM, ce qui permet de mieux ajuster l’équilibre performances/bruit. En plus de cela, le watercooling comprend un hub pour ventilateur ARGB et PWM. Le Pure Loop 2 FX est disponible en 3 modèles au prix recommandé de 129,90 euros (240 mm), 139,90 euros (280 mm) et 154,90 euros (360 mm). »

Crédit : be quiet!

Pure Rock 2 FX

« Pour finir, le Pure Rock 2, ventirad bien connu chez be quiet!, a également reçu une mise à niveau FX. Le ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM est remplacé par un Light Wings 120mm PWM High-speed pour de meilleures performances et un support ARGB. Le Pure Rock 2 FX sera disponible au prix recommandé de 52,90 euros. »