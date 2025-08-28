Ce constructeur chinois lance un processeur pour PC boosté à l’IA, ça vaut quoi face à Intel et AMD ?

Le processeur x86 chinois Zhaoxin KX-7000, intégré par MAXHUB dans un PC compact dédié à l’IA, marque une étape vers l’indépendance technologique de la Chine en offrant une alternative locale aux solutions Intel et AMD, malgré des performances encore inférieures.

Image : MyDrivers

La Chine poursuit le développement de ses propres solutions informatiques, visant à réduire sa dépendance aux technologies occidentales. Dans ce contexte, le fabricant Zhaoxin a conçu le processeur KX-7000, une puce x86 développée localement. Ce processeur vient d’être intégré dans un ordinateur de bureau orienté intelligence artificielle (IA) par MAXHUB, un intégrateur système chinois. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des alternatives viables aux processeurs Intel et AMD.

Un processeur x86 conçu en Chine

Le Zhaoxin KX-7000 est un processeur x86 doté d’une architecture dite “Century Avenue” et d’une gravure en 7 nm. Il adopte une configuration 8 cœurs / 8 threads, et son design rappelle celui des processeurs Intel de socket LGA 1700, tant par son apparence que par sa compatibilité.

Image : MyDrivers

Bien que ce modèle ne soit pas le plus récent de la gamme Zhaoxin — la société ayant déjà présenté ses processeurs serveurs KH-5000 —, il représente une étape importante pour l’industrie chinoise des semi-conducteurs. Le KX-7000 est en effet le premier processeur x86 conçu en Chine à être positionné comme une alternative directe aux solutions occidentales.

Une intégration dans un PC dédié à l’IA

MAXHUB a annoncé un ordinateur de bureau compact, d’un volume de 10 litres, spécialement conçu pour des charges de travail professionnelles et liées à l’IA. Ce PC, baptisé “AI+ desktop”, s’appuie sur un écosystème entièrement local.

Image : MyDrivers

Parmi ses fonctionnalités, on retrouve un assistant IA intégré, des outils de découpe intelligente et de conversion de fichiers, permettant une utilisation fluide sans recourir à des applications tierces. Ces fonctionnalités sont conçues pour optimiser l’expérience utilisateur, notamment pour les tâches multimédias et les applications professionnelles.

Performances et positionnement

Selon les informations disponibles, le PC de MAXHUB équipé du KX-7000 est capable de lire des vidéos en 1080p et 4K à 30 images par seconde avec un taux d’utilisation du processeur jugé raisonnable.

Si les performances restent en deçà de celles des processeurs Intel ou AMD, l’objectif principal de ce projet est de démontrer la faisabilité d’un écosystème technologique autonome, basé sur des composants développés en Chine. Cette approche s’inscrit dans une volonté de renforcer l’indépendance technologique du pays, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs et de l’informatique.

Une stratégie d’indépendance technologique

La Chine encourage activement ses fabricants, comme Zhaoxin et Loongson, à développer des processeurs compétitifs. Le KX-7000 illustre cette dynamique, bien qu’il ne soit pas encore en mesure de rivaliser directement avec les leaders du marché en termes de performances brutes.

Cependant, son intégration dans un produit commercial comme celui de MAXHUB marque une avancée significative dans la création d’une chaîne d’approvisionnement et d’un écosystème locaux.