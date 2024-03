Le Core i9-14900KS devient le processeur le plus rapide du monde

Intel et ASUS viennent de battre un nouveau record, celui du CPU le plus rapide du monde. Des experts en overclocking ont réussi à pousser le dernier Core i9-14900KS dans ses retranchements pour atteindre une fréquence impressionnante de 9117,75 MHz.

©Intel

La sortie d’un nouveau processeur est une bonne occasion de tester ses performances. Les CPU sont souvent mis à mal pour voir ce qu’ils valent mais aussi pour battre de nouveaux records. Les performances évoluent en tandem avec la technologie et les processeurs modernes sont de plus en plus impressionnants.

Il semblerait que les CPU de la gamme Raptor Lake Refresh d’Intel soient particulièrement doués pour battre les records du monde. Deux d’entre eux viennent d’obtenir le titre de processeur le plus rapide successivement.

Le premier à avoir obtenu ce titre est le Core i9-4900KF couronné en octobre dernier. Celui-ci avait réussi à atteindre une fréquence impressionnante de 9043,92 MHz. Depuis, le Core i9-14900KS à pu détrôner le CPU et établir un nouveau record.

Celui qui fait partie des 25 processeurs accompagnant la sortie du Core i9-14900K a réussi à atteindre une fréquence de 9117,75 MHz. Évidemment, ce tour de force a été accompli dans des conditions particulières. Il ne faut pas s’attendre à de telles prouesses lors d’une utilisation normale du CPU.

Le Core i9-14900KS bat tous les records mais pas le votre

C’est une équipe d’ASUS ROG (Elmor labs) qui à réussi à battre ce record en utilisant une carte mère ROG Maximus Z790 APEX Encore. Cette carte est spécialement conçue pour l’overclocking. Il a été possible d’atteindre ce record en refroidissant le CPU à des températures extrêmes. Seulement à une trentaine de degrés du zéro absolu.

ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd’hui qu’une équipe interne d’overclockers d’élite vient d’établir quatre nouveaux records du monde à l’aide d’une carte mère ROG Maximus Z790 APEX Encore équipée du dernier processeur Intel Core i9-14900KS. Accompagnée de l’équipe d’overclocking d’ASUS Elmor, un expert dans ce domaine, a poussé le processeur jusqu’à 9117,75 MHz. ASUS

Pendant les tests, le Core i9-14900KS a atteint une température de -231 degrés Celsius. Pour ce faire, l’équipe d’ASUS a utilisé de l’hélium liquide afin de refroidir le processeur d’Intel.

©Elmor’s Lab

S’il sera impossible pour un utilisateur lambda d’overclocker son CPU à une fréquence similaire, le Core i9-14900KS reste très impressionnant. Le CPU d’Intel est capable d’atteindre une fréquence de 6,2 GHz, une vitesse qui est de base largement au-dessus de la moyenne.

Quelle que soit les conditions dans lesquelles le record a été effectué, il prouve qu’Intel ne plaisante pas avec sa nouvelle gamme de CPU. Ces nouveaux Core i9 font partie des processeurs les plus rapides du marché, le 4900KF et le 4900KS plus que les autres encore.