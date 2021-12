Certaines cartes mères Asus ROG Maximus Z690 Hero ont un condensateur monté à l’envers

Depuis quelques jours, des détenteurs de cartes mères Asus ROG Maximus Z690 Hero font remonter des anomalies allant de la simple panne à la combustion. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont contacté Asus ; l’entreprise a reconnu le problème et répondu par un communiqué.

« […] Nous avons récemment reçu des rapports d’incidents concernant la carte mère ROG Maximus Z690 Hero. Dans le cadre de notre enquête en cours, nous avons identifié de manière préliminaire un problème potentiel de condensateur de mémoire monté à l’envers au cours du processus de fabrication de l’une des lignes de production qui peut entraîner le code d’erreur de débogage 53, l’absence de code ou l’endommagement des composants de la carte mère. Le problème affecte potentiellement les unités fabriquées en 2021 avec le numéro de pièce 90MB18E0-MVAAY0 et le numéro de série commençant par MA, MB ou MC. Vous pouvez identifier votre numéro de pièce en vous référant à l’emballage du produit ». L’entreprise a mis en place un programme de remplacement. Apparemment, la plupart des clients concernés résident en Amérique du Nord.

Deux MOSFET grillés

À la suite des incidents signalés par les utilisateurs, la chaîne YouTube Actually Hardcore Overclocking avait mené des investigations et posé le même diagnostique qu’Asus. Toutes les cartes mères affectées présentent le même symptôme : deux MOSFET hors service (gérant le 5 V pour plusieurs composants de la CM). Ce sont en fait les victimes collatérales d’un condensateur placé juste à côté, lequel s’avère effectivement monté à l’envers sur les modèles défectueux. Il inverse la polarité des deux condensateurs qui lui sont liés. Comme quoi, les défauts de fabrication n’épargnent pas non plus des cartes mères vendues plus de 600 euros.

