Gigabyte référence la première carte mère Z690 qui ne prend pas en charge le PCIe 5.0

L’offre de cartes mères Z690 mélange des modèles DDR4 et DDR5, mais jusqu’ici, tous proposaient une connectivité PCIe 5.0. Gigabyte a référencé la première référence Z690 limitée à du PCIe 4.0.

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) https://t.co/Xf7r6P0gDV

Z690 + PCIe 4.0 + DDR4 pic.twitter.com/71hoXJIh2m — 188号 (@momomo_us) November 29, 2021

Comme rapporté par momomo_us dans le Tweet ci-dessus, cette carte mère micro-ATX Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) se cantonne à du PCIe 4.0. Effectivement, dans les spécifications officielles de la carte mère, on ne trouve aucune trace de PCIe 5.0. Cette référence est dotée d’un unique slot PCIe Gen 4 x16 et de deux slots PCIe 3.0 x1. Les deux emplacements M.2 pour le stockage sont également en Gen 4.0. Par ailleurs, elle possède quatre emplacements DDR4. La connectique se compose de trois ports USB 3.0, d’un seul port USB 3.2 Gen 2 Type-C, d’une paire de ports USB 2.0 et de quatre sorties d’affichage (VGA, HDMI et deux DisplayPort). En outre, ce modèle hérite d’un port 2,5 GbE.

Un test complet du Core i5-12400, un processeur décidément très prometteur

Pas de PCIe 5.0 pour les cartes mères B660 ?

Le prix de cette carte mère Gigabyte Z690M DS3H DDR4 n’est pas connu pour l’instant. Logiquement, l’absence de prise en charge du PCIe 5.0 devrait se traduire par un tarif plus bas que celui des autres modèles ; il pourrait potentiellement être sous la barre des 200 euros. Actuellement, les cartes mères Z690 les moins onéreuses se trouvent à environ 220 euros.

Intel officialisera de nouveaux chipsets série 600, certainement en début d’année prochaine pour accompagner le lancement des processeurs Alder Lake-S non-K. Une liste publiée en août mentionnait les chipsets Q670, Z690, H670, B660, H610, W680, X699 et W685, mais aussi H610E, Q670E et R680E. Récemment, une fuite a suggéré que les cartes mères B660 ne bénéficieraient pas du PCIe 5.0 ; la situation est incertaine pour celles sur chipset H670.

Gigabyte propose un ‘DRM fix tool’ pour désactiver les E-cores des processeurs Alder Lake

Source : Tom’s Hardware US