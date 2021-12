Les spécifications des chipsets H670, B660 et H610

Sur le segment grand public, le chipset Z690 d’Intel partagera bientôt l’affiche avec les chipsets H670, B660 et H610, lesquels seront certainement présentés lors du CES 2022. Avec un peu d’avance sur ce calendrier, momomo_us livre les spécifications de ce trio.

L’overclocking CPU sera réservé aux cartes mères Z690. En revanche, l’overlclocking mémoire sera également possible avec une carte mère H670 ou B660, mais pas H610. Concernant la mémoire, comme pour les cartes mères Z690, la prise en charge de DDR4 ou DDR5 dépendra des modèles. À propos du PCIe 5.0, géré par le CPU et non par le chipset,le choix de l’incorporer, ou non, reviendra aux fabricants. Il est probable que les cartes mères H670 proposent un ou deux emplacements PCIe 5.0 (soit en 1×16 soit en 2×8), seulement un pour les cartes mères B660 et H610. Pour la connexion DMI, le débit est doublé uniquement pour les chipsets Z690 et H670, avec du DMI 4.0 x8 à 15,66 Go/s contre du DMI 3.0 x8 à 7,88 Go/s autrefois. Les chipsets B660 et H610 se contentent d’une connexion DMI 4.0 x4.

Gigabyte référence la première carte mère Z690 qui ne prend pas en charge le PCIe 5.0

Les tarifs d’une dizaine de cartes mères MSI B660

Chipsets Intel Z690, H670, B660 et H610

Le nombre lignes PCIe 3.0 et 4.0 varient en fonction des chipsets, tout comme les options de connectivité et de stockage. Toutes les différences sont consignées dans les tableaux ci-dessous.