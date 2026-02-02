Ces cartes mères peuvent faire cramer votre Ryzen 9800X3D ou 9600X

Des rapports d’utilisateurs se multiplient concernant des pannes définitives de processeurs AMD Ryzen 5 9600X, survenant spécifiquement et de manière répétée sur des configurations équipées de cartes mères ASRock.

Plusieurs utilisateurs ont rapporté des défaillances du processeur AMD Ryzen 5 9600X, survenant principalement sur des configurations équipées de cartes mères du fabricant ASRock. Ces incidents, qui concernent des systèmes auparavant fonctionnels, se sont multipliés au cours des trente derniers jours.

Recrudescence des incidents techniques

Selon des données compilées à partir de témoignages d’utilisateurs, au moins quatre à cinq cas confirmés de pannes du processeur Ryzen 5 9600X ont été signalés récemment. Ces défaillances semblent affecter spécifiquement les systèmes utilisant des cartes mères ASRock des séries 600 et 800. Ce n’est pas la première fois que des processeurs AMD crament au contact de certaines cartes mères.

Les rapports indiquent que les ordinateurs concernés, qui fonctionnaient initialement sans problème, cessent soudainement de démarrer (absence de POST). Les utilisateurs, tels que « NojuslsCute » et « RobotRollCall24 », notent l’activation continue des voyants de diagnostic (LED) liés à la mémoire DRAM ou au processeur sur la carte mère. Les procédures de dépannage standard n’ayant pas permis de résoudre le problème, plusieurs de ces incidents ont conduit à des demandes de retour marchandise (RMA), confirmant une défaillance matérielle du processeur.

Cas de pannes répétées

Certains témoignages font état de défaillances multiples sur une même configuration. L’utilisateur « Shelcreature » a rapporté la perte de deux processeurs Ryzen 9600X successifs sur une carte mère ASRock B850M Pro-A Wifi. Le premier incident est survenu en octobre 2025 et le second trois mois plus tard sur l’unité de remplacement.

L’utilisateur a précisé que lors de la seconde panne, le système fonctionnait avec la version BIOS v3.50, publiée en septembre 2025. Un autre utilisateur, « GamerGoblin », a également signalé deux pannes consécutives du même modèle de processeur.

Délais de fonctionnement avant panne

La durée de vie des composants avant l’incident varie selon les cas rapportés :

L’utilisateur « etrain1804 » a signalé une panne après huit mois d’utilisation sur une carte mère ASRock B850M PRO RS.

L’utilisateur « SpecificSun9142 » a rapporté une défaillance similaire après environ six mois de fonctionnement sur un modèle ASRock B850M PRO RS WiFi.

Bien que l’attention récente se soit portée sur le Ryzen 9800X3D, les informations suggèrent que des problèmes de stabilité touchent d’autres références, incluant les séries Ryzen 9700X, 9950X/3D, ainsi que certains processeurs de la série 7000.