Le Ryzen 7 9800X3D est incompatible avec certaines cartes mères X870E

Un utilisateur a signalé que son processeur AMD Ryzen 7 9800X3D a été endommagé après l’activation de la fonctionnalité AMD EXPO sur une carte mère MSI X870E Tomahawk WiFi, sans que la cause exacte ne soit encore déterminée.

Un utilisateur a récemment signalé un problème avec son processeur AMD Ryzen 7 9800X3D, qui aurait été endommagé après l’activation de la fonctionnalité AMD EXPO sur une carte mère MSI X870E Tomahawk WiFi. Ce cas n’est pas isolé, car des incidents similaires ont été rapportés précédemment avec des cartes mères ASRock de la série 800.

L’utilisateur, connu sous le pseudonyme u/Realistic_Age_718 sur Reddit, a indiqué que l’activation de l’EXPO, une fonctionnalité permettant d’augmenter la fréquence de la mémoire avec des timings plus serrés, a entraîné un dysfonctionnement de son système. Celui-ci refusait de démarrer et affichait le code d’erreur ’00’. Même après une réinitialisation du BIOS à une version antérieure, le problème persistait.

Une inspection plus approfondie a révélé un léger renflement au centre du processeur, indiquant une détérioration irréversible. Étonnamment, la carte mère n’a subi aucun dommage visible, et tous les broches sont restées intactes. L’utilisateur a confirmé qu’il n’y avait pas d’erreur de manipulation de sa part et que le système fonctionnait correctement avant l’activation de l’EXPO.

Les causes exactes de cet incident restent à déterminer, mais des hypothèses pointent vers un problème potentiel lié au BIOS ou à une tension d’alimentation instable. Certains rapports suggèrent que ce type de problème est plus fréquent avec les cartes mères ASRock X870/X870E, tandis que d’autres indiquent une prévalence similaire avec les modèles MSI X870/X870E.

ASRock a récemment publié une mise à jour BIOS en version bêta pour résoudre ce problème. Il est possible que MSI doive suivre cette voie pour éviter de futurs incidents. En attendant, l’utilisateur a pu démarrer son système avec un processeur Ryzen 8500G, confirmant ainsi que la carte mère est toujours fonctionnelle.

Ce cas met en lumière les défis potentiels liés à la compatibilité matérielle et à la stabilité des fonctionnalités avancées, soulignant l’importance des mises à jour logicielles et des tests rigoureux pour garantir une expérience utilisateur sans faille.