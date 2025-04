Des processeurs AMD crament au contact de certaines cartes mères

Un nouvel incident de défaillance du processeur AMD Ryzen 9 9950X3D a été signalé sur Reddit, survenu sur une carte mère ASRock X870 Pro RS. C’est le troisième cas de ce type impliquant le même modèle de CPU et de carte mère. Des problèmes avec un Ryzen 7 9800X3D avaient déjà été signalés.

Détails de l’incident

L’utilisateur a rapporté que le CPU a cessé de fonctionner après seulement trois semaines d’utilisation, suite à quelques heures de jeu. Le système, acheté chez Micro Center, n’a montré aucun signe inhabituel avant la panne. Cependant, le CPU fonctionnait plus chaud que d’habitude, atteignant des températures entre 50 et 58 degrés Celsius même dans des conditions idéales, malgré l’utilisation d’un refroidisseur AIO correct.

En tentant d’augmenter la charge du système, l’utilisateur a constaté que le système s’était éteint et ne démarrait plus, même après avoir retiré la carte graphique. Un examen plus approfondi a révélé un renflement sur le CPU, indiquant qu’il avait cessé de fonctionner. Les broches de la carte mère n’étaient ni pliées ni endommagées, mais présentaient une décoloration due à une tension ou une température élevée.

Incidents précédents

Cet incident fait écho à des rapports antérieurs où le Ryzen 9 9950X3D a cessé de fonctionner sur le même modèle de carte mère ASRock. Dans un cas, le CPU ne présentait aucun signe visible de dommage, tandis que dans un autre, il aurait “explosé”. ASRock a précédemment déclaré que leurs cartes mères fonctionnaient correctement et que des débris étaient à l’origine de la panne du CPU dans un tel incident.

Causes potentielles

La nature récurrente de ces pannes sur les cartes mères ASRock, en particulier la série 800, suggère des problèmes potentiels de gestion et d’alimentation de la tension des CPU. Cependant, des incidents similaires ont également été signalés sur des cartes mères d’autres fabricants, bien que moins fréquemment.

Enquête nécessaire

La récurrence de ces pannes soulève des questions sur les causes sous-jacentes et la nécessité d’une enquête approfondie. Avec plus de 100 cas signalés, dont beaucoup impliquent des cartes mères ASRock, il est crucial d’identifier et de résoudre la cause profonde du problème pour éviter de nouveaux incidents.