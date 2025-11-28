C’est le Black Friday : obtenez Windows 11 Pro pour seulement 19€ ! Dernière chance avant la hausse des prix

C’est le jour J. Certainement le plus attendu de l’année par tous les amateurs de bonnes affaires. Et ceux qui sont à la recherche d’une licence Windows pour pas cher ne seront pas déçus : les prix proposés sur VIP-URcdkey sont tout simplement incroyables !

💪 Windows 11, le meilleur allié des configurations musclées

Les gamers chevronnés comme les créatifs aguerris ont besoin d’un PC puissant qui leur permet de faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources machines ou des logiciels extrêmement lourds adaptés à la création (notamment pour tout ce qui touche à la vidéo). Windows 11 répond particulièrement bien à ces problématiques.

👉 Windows 11, un OS optimisé pour les CPU et GPU récents

Windows 11 tire parti des dernières générations de processeurs (Intel 12e gen et plus, AMD Ryzen 5000/6000/7000) et de cartes graphiques, ce qui peut améliorer les performances dans les jeux, le montage vidéo, ou le rendu 3D. Il propose également une meilleure gestion de la RAM, du stockage NVMe, et des cartes graphiques dédiées.

👉 Une meilleure gestion des périphériques

Que l’on soit gamers ou créatifs cela s’accompagne souvent de périphériques dédiés (tablette graphique, claviers mécaniques, souris gaming, etc.). Windows 11 améliore significativement leur prise en charge.

Tout d’abord, il télécharge et installe automatiquement les pilotes certifiés via Windows Update, tout en les isolant du cœur du système pour plus de sécurité. Les mises à jour sont ainsi plus transparentes et les conflits matériels beaucoup plus rares.

Grâce à une refonte du Plug & Play, la détection des périphériques externes est plus rapide. L’association et la configuration se font souvent sans intervention de l’utilisateur.

Le système prend en charge les dernières technologies de connectivité comme USB 4, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6/6E et Bluetooth 5.x, assurant des transferts plus rapides, une latence réduite et une meilleure stabilité avec les accessoires récents.

👉 Gestion avancée des écrans multiples

Windows 11 améliore la gestion des bureaux virtuels et des fenêtres sur plusieurs écrans, idéal pour les utilisateurs qui travaillent avec plusieurs moniteurs. Des fonctionnalités telles que Snap Layouts et Snap Groups permettent d’organiser facilement plusieurs fenêtres sur un grand écran, utile pour le multitâche intensif (par exemple pour le développement ou le montage vidéo).

👉 Compatibilité avec les derniers jeux et logiciels

Cela peut sembler évident, mais rappelons que tous les jeux et applications professionnelles (Adobe Suite, Blender, etc.) récents sont optimisés pour Windows 11. En effet, les grands éditeurs de logiciels suivent de près les évolutions de Windows et adaptent leur développement en fonction des nouveautés introduites par Microsoft. Donc pour profiter au mieux des dernières versions de vos logiciels préférés mieux vaut être sous Windows 11.

Cet article est une publication rédigée en partenariat avec VIP-URcdkey.