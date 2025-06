C’est officiel, les prochaines Xbox tourneront avec du matériel AMD

Microsoft et AMD développeront des puces ensemble – © Xbox

Alors que la dernière console de Nintendo vient de sortir, les rumeurs concernant la prochaine génération de consoles Xbox se précisent avec l’annonce officielle d’un partenariat stratégique durable entre Microsoft et AMD. Sarah Bond, présidente de Xbox, a confirmé cette collaboration dans une vidéo récente, soulignant l’ambition de Microsoft de développer une gamme de matériel de nouvelle génération couvrant les consoles, les appareils portables, les PC, le cloud et les accessoires.

Un partenariat unique avec AMD

Le partenariat avec AMD vise à co-développer des puces pour une gamme de dispositifs, y compris les prochaines consoles Xbox destinées au salon et aux appareils portables. Sarah Bond a déclaré :

“Chez Xbox, notre vision est que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez, avec les personnes que vous voulez, où que vous soyez. C’est pourquoi nous investissons dans notre gamme de matériel de nouvelle génération, couvrant les consoles, les appareils portables, les PC, le cloud et les accessoires. Je suis ravie d’annoncer que nous avons établi un partenariat stratégique multi-annuel avec AMD pour co-développer des puces pour une gamme de dispositifs, y compris nos consoles Xbox de nouvelle génération, dans votre salon et dans vos mains.”

De grosses innovations à la clé

Ensemble, Xbox et AMD cherchent à repousser les limites de l’innovation en matière de puces de jeu pour offrir une nouvelle génération d’innovations graphiques. L’objectif est d’atteindre un niveau de qualité visuelle plus profond et des expériences de jeu plus immersives, enrichies par la puissance de l’IA, tout en maintenant la compatibilité avec la bibliothèque existante de jeux Xbox.

Sarah Bond a également souligné l’importance de créer une plateforme de jeu toujours accessible, permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sur différents appareils, sans être liés à un seul magasin ou à un seul appareil. Cette vision inclut une collaboration étroite avec l’équipe Windows pour faire de Windows la plateforme de jeu numéro un.

Microsoft prend son temps pour mieux surprendre

Contrairement à Sony, qui a opté pour une mise à jour de mi-génération avec la PlayStation 5 Pro, Microsoft semble prêt à sauter directement à la prochaine génération. Les dernières rumeurs suggèrent que le successeur de la Series X pourrait être lancé dans les deux prochaines années.

Bien que Sarah Bond n’ait pas répété ses précédentes déclarations sur le “plus grand bond technique de tous les temps” pour les consoles, il est difficile de dire si cela signifie que les attentes de performance devraient être revues à la baisse. Quoi qu’il en soit, ce partenariat avec AMD marque une étape importante dans la préparation de Microsoft pour l’avenir du jeu vidéo.