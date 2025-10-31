Cette marque de smartphone va imposer des publicités sur l’écran de verrouillage

Nothing teste l’affichage de publicités sur l’écran de verrouillage de ses smartphones via la fonction Lock Glimpse, illustrant une nouvelle étape dans la généralisation de la publicité sur les appareils connectés.

Les publicités s’imposent peu à peu dans tous les appareils électroniques, et le smartphone n’échappe pas à cette évolution. Après avoir investi les applications de messagerie, les jeux vidéo ou encore les appareils connectés, les annonces publicitaires arrivent désormais jusque sur les écrans de verrouillage. La marque Nothing semble être la première à franchir ce pas.

Une expérimentation intégrée à Nothing OS 4.0

Nothing a commencé à tester l’affichage de publicités sur l’écran de verrouillage dans la version bêta ouverte de son système Nothing OS 4.0. L’entreprise justifie cette démarche par la nécessité de générer des revenus supplémentaires afin de rester compétitive dans un marché des smartphones particulièrement tendu.

Cette fonction, baptisée Lock Glimpse, affiche des recommandations d’applications et d’autres informations pendant le défilement des fonds d’écran sélectionnés par défaut. La société précise que aucune donnée personnelle n’est partagée et que les utilisateurs peuvent désactiver cette option dans les paramètres du téléphone. Sur le Nothing Phone 3a, récemment présenté comme un modèle d’entrée de gamme, la fonction reste activable manuellement lors de la configuration initiale.

Des applications préinstallées pour diversifier les revenus

En parallèle, Nothing cherche à consolider ses revenus logiciels en intégrant plusieurs applications préinstallées sur ses smartphones non haut de gamme. Selon les régions, on retrouve Facebook et Instagram sur la plupart des marchés, tandis que TikTok est inclus dans les versions destinées à l’Union européenne, au Royaume-Uni et au Japon.

L’entreprise indique que ces applications bénéficient d’une optimisation spécifique des performances et recommande de ne pas supprimer le Meta App Installer, qui facilite les mises à jour de Facebook et d’Instagram.

Une pratique déjà effectuée par le passé

Nothing n’est pas la première marque à s’intéresser à la publicité sur écran de verrouillage. En 2016, Amazon avait proposé des smartphones Moto G à prix réduit en échange de l’affichage de publicités. Un an plus tard, Google interdisait les applications diffusant ce type de contenus via le Play Store.

Depuis, la société Glance s’est imposée comme un acteur majeur dans ce domaine, diffusant des annonces sur des centaines de millions de smartphones en Asie, avant de commencer à se déployer aux États-Unis en 2024.

La pub se généralise dans les objets connectés

Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large d’expansion publicitaire. Les services de streaming augmentent le volume d’annonces diffusées, tandis que Roku et DirecTV expérimentent des publicités générées par intelligence artificielle.

Dans le secteur des objets connectés, Samsung a été critiqué pour l’affichage de publicités sur l’écran de certains réfrigérateurs, et Amazon aurait intensifié la présence de messages sponsorisés sur ses appareils Echo Show. Même Apple envisagerait d’introduire de la publicité dans son application Plans.

En Chine, certaines installations publiques vont encore plus loin : des distributeurs de papier toilette dans les lieux publics exigent désormais de visionner une publicité avant de délivrer le papier, une mesure censée “limiter le gaspillage”.