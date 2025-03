Vos jeux sur smartphone vont devenir bien plus fluides avec cette technologie

Arm a introduit la technologie ASR pour améliorer les performances des jeux mobiles, offrant jusqu’à 53 % de gain de performance et une réduction de consommation d’énergie de 20 %, avec des plugins disponibles pour les moteurs de jeux Unreal Engine et Unity.

ARM a récemment dévoilé sa technologie ASR (Accuracy Super Resolution) pour améliorer les performances des jeux mobiles. Cette technologie, basée sur AMD FSR 2, promet d’augmenter les performances jusqu’à 53 % par rapport à la résolution native. ARM a publié un kit d’expérience open-source pour les développeurs de jeux, permettant une intégration facile de l’ASR dans les moteurs de jeux populaires comme Unreal Engine et Unity.

Lors de la Game Developers Conference (GDC), Arm a réaffirmé son engagement à fournir des outils aux développeurs pour une intégration plus simple. Le kit d’expérience ASR pour Unreal Engine est déjà disponible, et une version pour Unity est prévue avant la fin de l’année. Cette technologie permet aux développeurs de choisir parmi différentes options d’upscaling (1.5x, 1.7x, ou 2x) pour équilibrer qualité visuelle et performance.

Les techniques d’upscaling, comme l’ASR, sont intégrées dans le pipeline de développement des jeux via les moteurs de jeux. Pour faciliter cette intégration, des entreprises comme Nvidia, AMD, et Intel fournissent des kits d’outils permettant d’intégrer leurs techniques d’upscaling dans les jeux PC. Avec l’augmentation des exigences de performance pour les titres modernes sur PC et mobiles, de nombreux développeurs cherchent à maximiser les performances en implémentant ces techniques.

ARM n’est pas le seul acteur dans ce domaine. Qualcomm propose également une technique d’upscaling appelée Snapdragon GSR, basée sur AMD FSR 1. Cependant, l’ASR d’ARM, basé sur FSR 2, offre des améliorations supérieures en termes de visuels et de performance, tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 20 %. Contrairement à FSR 1, FSR 2 est une méthode d’upscaling temporelle, ce qui la rend non seulement plus rapide et meilleure, mais aussi plus efficace sur le plan énergétique.

Une récente démonstration vidéo montre que l’ASR peut offrir une amélioration impressionnante de 87 % à un upscaling de 2X sur le GPU Immortalis-G720. Les développeurs peuvent accéder au kit d’expérience ASR pour Unreal Engine sur le site officiel d’Arm, qui inclut le code source, un plugin, ainsi que des tutoriels et des exemples pour démarrer.