Windows 10, c’est fini ! Sauver votre ancien PC pour 12€ avec Windows LTSC, léger, rapide et sans logiciels inutiles

Si vous souhaitez remettre votre ancien PC à niveau pour pas cher, c'est le moment
Windows 10 est sans doute la meilleure version de Windows que l’on connaisse. Mais le temps n’est plus à la nostalgie et l’annonce par Microsoft de la fin de son support dès la mi-octobre signifie que cet OS vit ses derniers jours.
Ceux qui persisteront sur Windows 10 seront des cibles privilégiées des hackers car plus aucune mise à jour de sécurité ne sera déployée. Il est donc temps de penser à acheter une clé pour Windows 11.
Mais si votre PC date un peu (au moins 6-7 ans), l’installation de Windows 11 pourrait tout simplement être impossible. En effet, les machines qui ne possèdent pas la puce TMP 2 sur leur carte mère ne sont pas éligibles.
Il existe pourtant une solution : installer Windows LTSC, le plus pur des Windows. Pas de logiciels préinstallés inutiles, un encombrement minimum et aucune fonctionnalité superflue, Windows LTSC est souvent la solution retenue pour tous les environnements sensibles (médical, bancaire…).
Et bonne nouvelle cela vous coûtera moins de 12€ sur le site de VIP-URcdkey. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres du site et juste après la procédure à suivre pour installer Windows LTSC.
👉 Comment installer Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel)
Comme nous l’évoquions en introduction, Windows LTSC (pour Long-Term Servicing Channel) est une version allégée de Windows (sans Cortana, Microsoft Store, ni applications préinstallées superflues). Elle reçoit uniquement des mises à jour de sécurité pendant 10 ans, sans modifications des fonctionnalités. C’est donc une version pensée pour la stabilité, souvent utilisée en entreprise.
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour l’installation.
Préparation
- Télécharger l’ISO officiel de Windows LTSC
- Créer une clé USB bootable avec un outil comme Rufus
- Sauvegarder vos données
Démarrage sur la clé USB
- Insérer la clé USB d’au moins 8 Go et redémarrer l’ordinateur
- Entrer dans le BIOS/UEFI pour sélectionner la clé comme périphérique de démarrage
Installation
- Choisir la langue, le clavier et les options régionales
- Sélectionner Installer maintenant
- Entrer la clé achetée sur VIP-URCDKEY
- Choisir le type d’installation : mise à jour (conserve les données) ou personnalisée (efface le disque pour une installation propre)
Partitionnement
- Supprimer les anciennes partitions si besoin et créer une nouvelle partition principale
- Lancer l’installation (copie des fichiers + redémarrages automatiques)
Configuration initiale
- Choisir les paramètres régionaux et de confidentialité
- Créer un compte utilisateur local ou Microsoft (selon la version LTSC)
- Finaliser la configuration (réseau, mises à jour, etc.)
Post-installation
- Installer les pilotes nécessaires (carte graphique, carte réseau, etc.)
- Effectuer les mises à jour Windows Update (même si LTSC en a moins que la version standard)
- Installer les logiciels essentiels
Vous n’aurez plus alors qu’à profiter d’un PC remis à neuf avec des performances qui vont vous surprendre !
