Windows 10, c’est fini ! Sauver votre ancien PC pour 12€ avec Windows LTSC, léger, rapide et sans logiciels inutiles

Windows 10 est sans doute la meilleure version de Windows que l’on connaisse. Mais le temps n’est plus à la nostalgie et l’annonce par Microsoft de la fin de son support dès la mi-octobre signifie que cet OS vit ses derniers jours.

Ceux qui persisteront sur Windows 10 seront des cibles privilégiées des hackers car plus aucune mise à jour de sécurité ne sera déployée. Il est donc temps de penser à acheter une clé pour Windows 11.

Mais si votre PC date un peu (au moins 6-7 ans), l’installation de Windows 11 pourrait tout simplement être impossible. En effet, les machines qui ne possèdent pas la puce TMP 2 sur leur carte mère ne sont pas éligibles.

Il existe pourtant une solution : installer Windows LTSC, le plus pur des Windows. Pas de logiciels préinstallés inutiles, un encombrement minimum et aucune fonctionnalité superflue, Windows LTSC est souvent la solution retenue pour tous les environnements sensibles (médical, bancaire…).

Et bonne nouvelle cela vous coûtera moins de 12€ sur le site de VIP-URcdkey. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres du site et juste après la procédure à suivre pour installer Windows LTSC.

👉 Comment installer Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel)

Comme nous l’évoquions en introduction, Windows LTSC (pour Long-Term Servicing Channel) est une version allégée de Windows (sans Cortana, Microsoft Store, ni applications préinstallées superflues). Elle reçoit uniquement des mises à jour de sécurité pendant 10 ans, sans modifications des fonctionnalités. C’est donc une version pensée pour la stabilité, souvent utilisée en entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour l’installation.

Préparation

Télécharger l’ISO officiel de Windows LTSC

Créer une clé USB bootable avec un outil comme Rufus

Sauvegarder vos données

Démarrage sur la clé USB

Insérer la clé USB d’au moins 8 Go et redémarrer l’ordinateur

Entrer dans le BIOS/UEFI pour sélectionner la clé comme périphérique de démarrage

Installation

Choisir la langue, le clavier et les options régionales

Sélectionner Installer maintenant

Entrer la clé achetée sur VIP-URCDKEY

Choisir le type d’installation : mise à jour (conserve les données) ou personnalisée (efface le disque pour une installation propre)

Partitionnement

Supprimer les anciennes partitions si besoin et créer une nouvelle partition principale

Lancer l’installation (copie des fichiers + redémarrages automatiques)

Configuration initiale

Choisir les paramètres régionaux et de confidentialité

Créer un compte utilisateur local ou Microsoft (selon la version LTSC)

Finaliser la configuration (réseau, mises à jour, etc.)

Post-installation

Installer les pilotes nécessaires (carte graphique, carte réseau, etc.)

Effectuer les mises à jour Windows Update (même si LTSC en a moins que la version standard)

Installer les logiciels essentiels

Vous n’aurez plus alors qu’à profiter d’un PC remis à neuf avec des performances qui vont vous surprendre !

