Cette nouvelle puce de MediaTek se veut plus performante que l’Apple A18 Pro !

MediaTek compare son Dimensity 9400 nouvellement annoncé avec l’A18 Pro, et revendique jusqu’à 19 % d’augmentation des performances dans des tests spécifiques du CPU et du GPU.

Le Dimensity 9400 nouvellement annoncé est le premier SoC pour smartphone Android à être produit avec une finesse de gravure de 3nm par TSMC, ce qui le place au même niveau que l’A18 Pro d’Apple en termes de finesse de gravure, mais il y a de nombreuses différences par rapport au Dimensity 9300 de l’année dernière.

Enfin des améliorations GPU notables

Un benchmark partagé par Ben Geskin révèle les différences de performances entre le Dimensity 9400 et l’A18 Pro. En ce qui concerne le premier benchmark, Geekbench 6, MediaTek révèle que son premier SoC 3 nm obtient un score multicœur de 9500 points, tandis que l’A18 Pro est loin derrière avec 8600 points. MediaTek n’a toutefois pas pris le soin de dévoiler les scores en single-core, car il s’agit d’un domaine dans lequel Apple domine depuis des générations. D’après les résultats communiqués par MediaTek, le Dimensity 9300 a une avance de 10 %.

Sur la base de tests précédemment réalisés, l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max aurait obtenu 9615 points dans le test multicœur. Ce chiffre rend la puce haut de gamme d’Apple un peu plus de 1 % plus rapide, et bien que nous puissions conclure qu’il s’agit d’une avance négligeable, le fait est que les scores sont plus élevés.

MediaTek a peut-être voulu augmenter la cadence de son Dimensity 9400 pour montrer que le constructeur avait enfin égalé les prouesses d’Apple en matière de fabrication de puces. En ce qui concerne le test GPU, le Dimensity 9400 a obtenu 2500 points dans le benchmark 3DMark Steel Nomad Light, alors que l’A18 Pro a obtenu 2100 points, soit un écart de 19 %. Pour l’instant, il faut toutefois attendre les premiers benchmarks officiels réalisés avec des smartphones commercialisés, avant de prendre ces résultats pour argent comptant.

Plus de cache pour des performances décuplées

L’une des principales raisons de l’amélioration des performances du Dimensity 9400 serait l’augmentation du cache L3 de 50 % par rapport au Dimensity 9300. La taille du cache de chaque cœur du Dimensity 9400 a doublé, ce qui permet à chacun d’entre eux de traiter davantage de données, d’où une réduction du temps de réponse et de la consommation d’énergie.