Le nouveau MediaTek Dimensity 9400 écrase la concurrence en calcul IA

Après plusieurs mois de rumeurs, de fuites et de spéculations, MediaTek a officialisé aujourd’hui le Dimensity 9400. Le nouveau chipset haut de gamme du constructeur promet d’être un puissant concurrent du futur Snapdragon 8 Gen 4, il s’affiche en tout cas comme leader dans les benchmarks sur le calcul IA.

MediaTek au sommet avec le NPU 890

Le NPU 890 du Dimensity 9400 est confortablement en tête de ce benchmark, avec 6773 points. Il dépasse son prédécesseur, le NPU 790 du Dimensity 9300, qui n’a obtenu que 4911 points, le Snapdragon 8 Gen 3 avec ses maigres 3633 points, et le Neural Engine de l’Apple A17 Pro qui a obtenu 3428 points.

Bien entendu, le Snapdragon 8 Gen 4 n’a pas été testé par ce benchmark, il reste donc à voir dans quelle mesure il peut améliorer le score de son prédécesseur. Les résultats de l’Apple A18 Pro ne sont pas encore publiés non plus, et bien sûr la mise en garde habituelle s’applique dans ce cas – les benchmarks en général ne se traduisent pas nécessairement par des performances dans la vie réelle, et ce n’est qu’un benchmark. Il s’agit également d’un benchmark très spécifique qui teste uniquement les prouesses de traitement de l’intelligence artificielle de l’appareil.

Une consommation d’énergie moindre

Le NPU du Dimensity 9400 consommerait 35 % d’énergie en moins que son prédécesseur, ce qui est impressionnant si l’on considère qu’il y parvient tout en étant beaucoup plus performant. Reste encore à voir ce que donnent les nouvelles puces d’Apple et de Qualcomm, tout en constatant que les puces de Google ne sont même pas dans ce classement. On constate toutefois une très nette augmentation des performances entre le Dimensity 8300 Ultra et la version précédente. Cette nouvelle puce donc, le Dimensity 9400, ne vient que confirmer les performances de MediaTek dans le domaine, c’est du solide.