CFD Gaming présente des SSD PCIe 5.0 dotés d’un système de refroidissement actif

En mars dernier, Sebastien Jean, directeur technique chez Phison, prévoyait le lancement de SSD PCIe 5.0 armés de système de refroidissement actif. Une projection désormais matérialisée par la nouvelle série PG5NFZ de CFD. Les SSD PCIe 5.0 x4 de la marque embarquent un imposant dissipateur thermique en aluminium surmonté d’un petit ventilateur.

Ces SSD au format M.2-2280 mobilisent un contrôleur Phison PS5026-E26 associé à de la mémoire 3D TLC NAND B585 de Micron. Ils proposent un débit maximal de 10 Go/s en lecture séquentielle et de 9,5 Go/s en écriture séquentielle. Les performances en lecture et écriture aléatoires maximales sont de respectivement 1,5 et 1,25 million d’IOPS. L’entreprise propose les SSD dans des capacités de 1, 2 ou 4 To. Les premiers modèles disponibles seront de 2 To, avec une commercialisation programmée dès le mois prochain. À notre connaissance, CFD est la première entreprise à communiquer une date aussi précise pour des SSD PCIe 5.0.

Trois ans de garantie

Au-delà des performances de ces SSD PG5NFZ, c’est surtout leur système de refroidissement qui interpelle. Baptisée Phnix, cette solution repose sur un radiateur de 20 mm de haut intégrant un petit ventilateur dans sa partie centrale supérieure. Si l’installation de série de dissipateurs est une pratique désormais assez courante pour les SSD, le recours à un refroidissement actif est, sauf erreur de notre part, inédit. CFD Gaming, qui est un détaillant japonais proposant certains produits sous sa propre marque (à la manière de LDLC), accorde trois ans de garantie pour ses SSD PG5NFZ.

En Europe, il faut s’attendre à voir débarquer les premiers SSD PCIe 5.0 avant la fin d’année pour accompagner la sortie des processeurs Intel Core de 13e génération (Raptor Lake) et AMD Ryzen 7000. Rappelons que la plateforme AM5 octroie des lignes PCIe 5.0 pour le SSD quel que soit le chipset contrairement aux cartes mères Intel.

Source : CFD via hermitage akihabara