ChatGPT 5.1 : OpenAI dévoile une nouvelle version bien plus humaine et agréable

OpenAI lance GPT-5.1, une version plus naturelle et personnalisable de ChatGPT, visant à rendre les conversations plus fluides et adaptées aux préférences des utilisateurs.

OpenAI a annoncé le déploiement de GPT-5.1, une évolution de son modèle d’intelligence artificielle ChatGPT visant à rendre les échanges plus naturels et moins mécaniques. Cette version marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise, qui répond aux critiques concernant le ton jugé trop “robotique” des précédentes versions.

Une IA plus fluide et réactive

Quelques mois après la sortie de GPT-5, OpenAI revient avec une mise à jour qui met l’accent sur la convivialité et la personnalisation. GPT-5.1 introduit un ton par défaut plus “chaleureux”, cherchant à offrir une expérience conversationnelle plus agréable. L’objectif est de concilier puissance analytique et naturel dans le dialogue, deux aspects souvent perçus comme incompatibles.

Le modèle se décline en deux versions : GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking.

GPT-5.1 Instant , utilisé dans la majorité des interactions quotidiennes, gagne en précision et en capacité à suivre les consignes de manière stricte, un point souvent critiqué dans les précédentes versions.

, utilisé dans la majorité des interactions quotidiennes, gagne en précision et en capacité à suivre les consignes de manière stricte, un point souvent critiqué dans les précédentes versions. GPT-5.1 Thinking, destiné aux tâches de raisonnement complexe, adapte désormais son temps de traitement en fonction de la difficulté de la demande. Cette optimisation permet d’obtenir des réponses plus rapides pour les requêtes simples et plus approfondies pour les questions complexes.

Des options de personnalisation étendues

La principale nouveauté réside toutefois dans la possibilité de configurer la “personnalité” du chatbot. Les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi plusieurs styles de communication, dont Professionnel, Direct, ou Excentrique, en plus des modes déjà existants. Cette flexibilité vise à répondre aux attentes d’un public varié, qu’il s’agisse d’un usage professionnel, créatif ou éducatif.

OpenAI introduit également des options plus fines, comme la fréquence d’utilisation des émojis ou la tonalité générale des réponses, dans le but d’adapter ChatGPT à la manière de communiquer de chaque utilisateur.

Une réponse aux critiques du lancement de GPT-5

Le lancement initial de GPT-5 avait suscité des réactions mitigées. Plusieurs utilisateurs avaient pointé du doigt un manque de différence notable avec les versions précédentes et la disparition temporaire de modèles antérieurs jugés plus “agréables” à utiliser. Avec GPT-5.1, OpenAI cherche donc à réconcilier performance technique et confort d’interaction.

Les utilisateurs payants servis les premiers

La mise à jour GPT-5.1 est d’abord déployée auprès des utilisateurs payants avant d’être proposée à tous. Les versions antérieures de GPT-5 resteront accessibles pendant plusieurs mois, le temps de permettre aux utilisateurs de comparer les modèles et de s’adapter à cette nouvelle approche.