Comment ChatGPT va vous mettre au chômage, votre travail est en danger

ChatGPT va-t-il remplacer des métiers ? L’IA se montre de plus en plus performante et la version 4.5 sortie récemment sera encore meilleure. Voici ce que j’ai pu tester, la performance de l’outil se montre assez redoutable, et fiable !

ChatGPT et les intelligences artificielles en tout genre, on connaît. Nous l’avons testée dès le début, mais les fonctionnalités se sont nettement améliorées avec le temps. D’un simple chatbot pas très futé, il est passé à un véritable assistant d’intelligence artificielle limite surdoué, qui peut répondre à un grand nombre de questions. Et encore, ce n’est que le début, nous vous racontons notre aventure récente avec l’outil, qui se montre parfois plus pertinente qu’un professionnel.

Un doute, une question à ChatGPT, une réponse claire

Fin avril, j’achète enfin ma maison. Tout content, je commence quelques travaux avant de me demander “mais attend, il n’y aurait pas de l’amiante ici ?” et de stopper net mes travaux en cours. Et là, c’est le stress, est-ce qu’il y en a ? Où ? Mais à qui demander ?

Je passe un coup de téléphone au diagnostiqueur qui a fait les diagnostics initiaux et je lui demande, de vive-voix, il me dit que je peux y aller … Certes, mais il faudrait qu’il passe voir quand même, mais il n’est pas disponible tout de suite. Alors, je décide de demander à ChatGPT avec la recherche approfondie, il peut déjà chercher sur Google, là il va y passer plus de temps et il devrait pouvoir m’apporter une réponse claire, mais que je dois prendre avec des pincettes toutefois.

On peut activer la recherche approfondie facilement

Je m’exécute, il lance la recherche approfondie, ce qui dure environ 10 à 15 minutes, mais marche terriblement bien, le nombre de sources étudiées sur internet est assez colossal, environ 30 à 40 sites, qu’il fouine de fond en combles, pour apporter une réponse claire et précise, bien loin d’une recherche humaine.

Quand on est un humain qui navigue sur divers sites, on peut trouver des réponses qui soufflent le chaud et le froid, et vite s’inquiéter pour pas grand chose. Là, ChatGPT me dit clairement de ne pas m’inquiéter, m’explique absolument tout ce que je dois savoir, et me propose même une fiche récap en PDF. En plus de ça, je peux lui envoyer des photos de mon mur, il me certifie dur comme fer que c’est bon, je peux continuer à gratter sans souci.

Le résultat de ma demande, ChatGPT répond de manière précise

Et le verdict ? Car nous sommes en 2025, faire confiance à une IA, c’est bien, mais faire confiance à un professionnel du secteur, c’est un peu mieux. Et bien c’est bon, ChatGPT avait raison sur quasiment tout, les seules choses sur lesquels il ne savait pas exactement, il me l’a dit clairement et je n’ai pas eu de mauvaise surprise, cette honnêteté est également intéressante.

Plus de métiers en danger que prévu face à l’IA ?

Avec une si bonne qualité de détection, le principal risque est … que l’on en prend, physiquement. Si dans mon cas, tout est bon, je n’ai pas pris de risques à faire ça et à aller prendre des photos. Cependant, si une situation s’avérait réellement dangereuse, alors le risque serait réel. Alors que le passage d’un professionnel est un gage de sûreté, la demande à une IA peut laisser la porter ouverte à faire parfois n’importe quoi par soi-même.

Cependant, ici, le “mal” était fait, il suffisait juste de s’assurer, et là, ChatGPT a parfaitement su me guider, a bien répondu, et lorsque l’IA ne savait pas, me l’a dit clairement.

Donc, pourquoi continuer à faire appel à un professionnel ? Tout simplement car pour l’instant, ChatGPT ne sait pas tout, son modèle de réflexion n’est pas encore assez avancé pour permettre de répondre à toutes les questions. Toutefois, dans quelques années, voire quelques mois, certains métiers vont se faire sérieusement concurrencer par l’IA, comme le dit Laurent Alexandre dans son livre et dans ses tweets réguliers.

Au moment où #ChatGPT fait chaque jour d’énormes progrès



Il est tragique de conseiller à la jeunesse de sécher l’université



Cette génération va être SUBMERGÉE par l’Intelligence Artificielle



Elle doit bosser très dur au lieu de glander en annonnant des slogans débiles https://t.co/CUgnDrNpBc — Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) March 9, 2023 Il faut donc s’y faire, il faut s’adapter à cette nouvelle technologie car ChatGPT et les autres intelligences artificielles sont vraiment pertinentes, même si comme indiqué en bas de chaque IA, elles peuvent faire des erreurs. Cependant, si vous posez 5 ou 6 fois la même question et que la réponse est la même à chaque fois, vous pouvez déjà être un peu plus en confiance.

Pour les questions qui touchent directement à votre santé toutefois, faites toujours vérifier l’information par un professionnel du domaine, c’est toujours plus fiable, mais dans quelques années, peut-être n’en aurons-nous plus besoin.

Pour conclure, ChatGPT peut remplacer l’humain ?

ChatGPT et les IA en général ne peuvent pas encore remplacer l’humain pour la majorité des tâches, cependant, pour certaines, il est parfois plus rapide de demander à un assistant IA que d’avoir à prendre rendez-vous avec un professionnel, surtout si ça n’engendre rien de dérangeant pour votre santé notamment. Pour tout le reste, il faut encore faire appel à des professionnels qualifiés, ne serait-ce que pour confirmer ou infirmer une information.

Si pour certaines tâches, les IA génératives peuvent parfaitement répondre et vous aider aussi bien qu’un professionnel, voire mieux qu’un mauvais professionnel qui ne connaîtrait pas son travail, ces IA se basent pour l’instant sur les informations qu’on veut bien leur donner, pas toujours sur les toutes les dernières recherches, on ne peut pas tout leur demander, mais les informations regroupant assez de ressources sur internet peuvent donner des résultats de recherche précis.