Comment bien choisir sa carte graphique en 2026 ? Tous nos conseils

En 2026, l’explosion de l’IA et les pénuries de mémoire font flamber le prix des cartes graphiques, rendant les modèles AMD et Intel souvent plus intéressants face à une nouvelle gamme NVIDIA jugée décevante.

Le marché des cartes graphiques (GPU) traverse, en ce début d’année 2026, une période de tensions tarifaires exacerbée par une pénurie de mémoire liée au secteur de l’intelligence artificielle. Alors que NVIDIA, AMD et Intel renouvellent leurs gammes, les consommateurs font face à des prix de vente dépassant fréquemment les recommandations des fabricants.

En 2026, le marché est sous tension

Selon les données actualisées au 4 février 2026, l’achat d’un processeur graphique s’avère complexe. La demande accrue pour les composants mémoire, stimulée par les initiatives d’acteurs de l’IA tels qu’OpenAI, a entraîné une augmentation des coûts des GPU, des SSD et de la RAM.

8/10 Asus ROG Astral RTX 5080 1,656.90€ Le DLSS 4 change la vie avec Multi Frame Generation

Un look sobre et joli

Du RGB pour les véritables gamers

4 ventilateurs en tout Un tarif prohibitif chez les revendeurs

Un pied ou support de maintien est impératif

Cette inflation se répercute directement sur les tarifs au détail. Les partenaires fabricants (AIB) comme ASUS, XFX ou Gigabyte proposent des modèles à des prix supérieurs aux tarifs conseillés (MSRP). À titre d’exemple, la GeForce RTX 5070 de NVIDIA, affichée officiellement à 549 dollars, n’est disponible neuve qu’à partir de 630 dollars. Le constat est similaire sur le haut de gamme : la RTX 5080, lancée à 999 dollars, se négocie désormais aux alentours de 1 500 dollars, soit une augmentation de 50 %.

Positionnement des constructeurs : NVIDIA, AMD et Intel

Le paysage concurrentiel de 2026 s’articule autour de trois acteurs principaux. Si NVIDIA dominait le marché avant 2025, la série RTX 50 reçoit un accueil mitigé sur les segments d’entrée et de milieu de gamme. Selon les analyses techniques, AMD et Intel offrent actuellement un meilleur rapport qualité-prix sur ces segments, notamment grâce à une quantité de mémoire vidéo (VRAM) plus généreuse.

Cependant, NVIDIA conserve une avance technique sur le segment ultra-haut de gamme (RTX 5080 et 5090) où la concurrence est inexistante, ainsi que sur la gestion du Ray Tracing. Cette technologie, désormais centrale dans des titres comme Doom: The Dark Ages, reste mieux gérée par les cartes NVIDIA, bien que les derniers modèles AMD aient réduit l’écart.

Évolutions technologiques : VRAM et mise à l’échelle

L’année 2026 confirme l’importance critique de la mémoire vidéo (VRAM). Les modèles équipés de 8 Go de VRAM constituent désormais un goulot d’étranglement pour les jeux modernes. Il est techniquement recommandé de privilégier les modèles disposant de capacités supérieures, comme la RX 9060 XT 16 Go face à son homologue 8 Go.

8/10 Asus TUF Radeon RX 9070 735.83€ De bonnes performances

Le design soigné malgré que très carré

Plutôt légère Consommation élevée par rapport aux performances

Obligation de connecteur 2 alimentations PCI

Pour compenser la demande en ressources du rendu natif, notamment en 4K, les technologies de reconstruction d’image (upscaling) sont devenues la norme :

NVIDIA : Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) en version 4.5 est cité comme offrant la meilleure qualité d’image.

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) en version 4.5 est cité comme offrant la meilleure qualité d’image. AMD : Le FSR (FidelityFX Super Resolution) est passé en version 4, marquant une progression technique par rapport aux versions 2 et 3.

Le FSR (FidelityFX Super Resolution) est passé en version 4, marquant une progression technique par rapport aux versions 2 et 3. Génération d’images : La série RTX 50 de NVIDIA introduit une génération “multi-frames” (jusqu’à trois images générées pour une rendue), bien que cette technologie augmente la latence du système.

À noter que les problèmes de pilotes graphiques rencontrés par NVIDIA début 2025 ont été corrigés.

Recommandations par segment de marché

Les tests effectués permettent de dégager plusieurs options selon la définition d’écran visée :

Entrée de gamme (1080p) :

La Radeon RX 9060 XT (8 Go) d’AMD est identifiée comme une option viable aux alentours de 300 dollars. La RX 7600 (génération précédente) reste adaptée pour les jeux de tir compétitifs.

La d’AMD est identifiée comme une option viable aux alentours de 300 dollars. La RX 7600 (génération précédente) reste adaptée pour les jeux de tir compétitifs. Milieu de gamme (1440p) :

La NVIDIA RTX 5060 Ti (disponible sous les 500 dollars) est retenue pour ses performances, préférée à la RTX 5070 jugée décevante. Côté AMD, la RX 9070 (environ 650 dollars) et la RX 9060 XT (16 Go) offrent des alternatives compétitives. L’Intel Arc B580 est également mentionnée comme l’une des meilleures cartes actuelles.

La (disponible sous les 500 dollars) est retenue pour ses performances, préférée à la RTX 5070 jugée décevante. Côté AMD, la (environ 650 dollars) et la offrent des alternatives compétitives. L’Intel Arc B580 est également mentionnée comme l’une des meilleures cartes actuelles. Haut de gamme (4K) :

La NVIDIA RTX 5070 Ti est recommandée pour le jeu en 4K à 120Hz, bien que sa disponibilité au prix conseillé soit faible. Elle nécessite une alimentation (PSU) d’au moins 750 watts. La Radeon RX 9070 XT constitue l’alternative principale face aux pénuries de cartes NVIDIA.