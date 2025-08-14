Asus va lancer une nouvelle carte graphique haut de gamme, le prix risque de piquer

ASUS a dévoilé en teaser la ROG RTX 5090 Matrix, une carte graphique haut de gamme dotée d’un design circulaire avec éclairage RGB Infinity Mirror et d’un système de refroidissement air-cooling, s’inscrivant dans sa gamme premium aux côtés des modèles Strix et Astral.

Asus a publié un court teaser vidéo sur Facebook révélant un nouveau design pour sa ROG Matrix RTX 5090, une édition premium de la future carte graphique phare de NVIDIA. Cette version se distingue par un cadre circulaire terminal intégrant un éclairage RGB Infinity Mirror mettant en valeur le logo ROG, une signature esthétique déjà présente sur la RTX 2080 Ti Matrix en 2018.

Un design audacieux et un refroidissement à préciser

Contrairement à la RTX 4090 Matrix (équipée d’un système de refroidissement liquide tout-en-un), cette nouvelle itération semble reposer sur un système air-cooling, avec trois ventilateurs de taille identique – malgré une apparence trompeuse dans la vidéo, où le troisième semble plus imposant. Le boîtier élargi laisse une large place à des éléments personnalisés, dont l’effet miroir infini, probablement paramétrable via le logiciel Armoury Crate.

La gamme Matrix cible traditionnellement les performances extrêmes, avec des fréquences d’usine élevées et un PCB optimisé pour l’overclocking manuel. Bien que moins extravagante que la ROG Astral, une édition limitée en or estimée à plus de 500 000€, cette carte devrait dépasser les 3000€, en accord avec les tarifs actuels des RTX 5090 haut de gamme. Asus n’a pas confirmé la présence d’un refroidissement hybride (air + AIO), comme sur le modèle 2080 Ti Matrix, qui intégrait un waterblock discret sans radiateur externe.

ROG Matrix RTX 2080 Ti – Image : Guru3D.com

Une stratégie premium pour les joueurs et overclockeurs

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des éditions ROG Strix et Astral, réservées aux composants haut de gamme. Aucune date de lancement officielle n’a été communiquée, mais la commercialisation est attendue prochainement, en parallèle des autres déclinaisons de la RTX 5090.