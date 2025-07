Nvidia préparerait une nouvelle carte graphique avec un ancien GPU, pour un prix plus attractif

La dernière version du logiciel GPU-Z, la v2.67.0, a ajouté le support pour une nouvelle variante du processeur graphique GeForce RTX 3050, suggérant l’arrivée potentielle d’un nouveau modèle pour les ordinateurs de bureau. Cette version ne devrait pas entraîner d’impact majeur sur les performances, car elle utiliserait une version modifiée de la puce graphique.

Cette nouvelle version, identifiée comme « RTX 3050 A », se distinguerait par l’utilisation d’une puce « AD106 » de l’architecture « Ada Lovelace », plus récente. Les modèles originaux de la RTX 3050, lancés en 2021 pour ordinateurs portables et 2022 pour ordinateurs de bureau, sont basés sur l’architecture « Ampere » (puces GA106 et GA107). Bien que l’utilisation d’une puce d’une génération plus récente pour une carte existante ne soit pas une pratique courante, elle a déjà été observée.

Une version de la RTX 3050 utilisant une puce Ada avait déjà été confirmée par NVIDIA pour le marché des ordinateurs portables. Cette dernière dispose d’une puce AD106 avec des spécifications réduites, notamment 1792 cœurs CUDA contre 2048 pour le modèle Ampere équivalent, afin de maintenir un niveau de performance comparable.

L’élément nouveau provient des notes de version de GPU-Z, qui mentionnent la « RTX 3050 A » sans la désignation « mobile ». Cela pourrait indiquer le développement d’une version pour ordinateurs de bureau, potentiellement dans le but pour NVIDIA d’utiliser ses stocks de puces Ada.

Si cette variante de bureau se concrétise, elle utiliserait probablement aussi une version ajustée de la puce AD106. Les spécifications attendues incluraient 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits, et un TDP (Thermal Design Power) se situant entre 100 W et 150 W. L’objectif de NVIDIA serait d’aligner les performances de cette nouvelle carte sur celles du modèle Ampere original. Pour les utilisateurs, la nomenclature « A » servira d’identifiant pour distinguer les variantes basées sur Ampere de celles basées sur Ada.