Une nouvelle crise des cartes graphiques est à prévoir, 2026 s’annonce catastrophique

En raison d’une pénurie mondiale de mémoire, du fait de la demande en IA, Nvidia pourrait réduire la production de ses cartes GeForce RTX 50 de près de 40 % dès 2026, menaçant ainsi la disponibilité des modèles de milieu de gamme comme les 5070 Ti et 5060 Ti.

Selon des informations non confirmées publiées par le média asiatique Board Channels, Nvidia étudierait une réduction de 30 à 40% de la production des GPU de la série RTX 50 durant la première moitié de l’année 2026. Cette décision potentielle s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de la mémoire vive.

Pénurie en Chine mais pas en France ? Mouais

Le site Benchlife a partiellement corroboré ces informations, sans toutefois préciser l’ampleur des ajustements envisagés. Ses sources indiquent que les réductions cibleraient spécifiquement les modèles RTX 5070 Ti et 5060 Ti. Ces deux cartes graphiques embarquent 16 Go de mémoire GDDR7.

Ces rumeurs émanent toutefois de sources asiatiques. Ce qui pourrait donc concerner la Chine, sans pour autant concerner d’autres pays dans le monde. L’Europe pourrait être épargnée, mais n’y comptez pas trop non plus. Mieux vaut être prudent.

La mémoire GDDR7 au cœur du problème

Le choix de Nvidia d’équiper la série RTX 50 de mémoire GDDR7 de dernière génération a contribué aux difficultés d’approvisionnement et à l’inflation des prix observées lors du lancement début 2025. La mémoire représente une part significative du coût de fabrication des GPU d’entrée et de milieu de gamme, ce qui rend ces segments particulièrement vulnérables aux fluctuations des prix des composants.

Ces informations concordent avec des rumeurs antérieures suggérant qu’AMD et Nvidia pourraient abandonner certaines cartes graphiques budget et milieu de gamme en raison de pénuries de VRAM. Si les GPU RTX 50 affichent actuellement une disponibilité correcte à des tarifs relativement contenus, la situation pourrait se dégrader l’année prochaine.

Les datacenters IA avalent toute la RAM

La demande générée par le secteur de l’intelligence artificielle constitue le facteur principal de ces tensions. Les projets de datacenters planifiés ont absorbé la majeure partie des stocks de DRAM et NAND accumulés chez les fabricants tels que Samsung et SK Hynix. Selon les analystes, ces pénuries pourraient perdurer jusqu’en 2027, voire 2028.

Les répercussions s’étendent au-delà du marché des cartes graphiques. Les prochains smartphones et ordinateurs portables pourraient embarquer moins de RAM que les générations précédentes. Nintendo pourrait augmenter le prix de la Switch 2. Micron/Crucial a par ailleurs annoncé son retrait du marché de la mémoire grand public après trois décennies d’activité.

Une répercussion sur les gammes RTX 50 Super ?

Du côté d’AMD, le constructeur devrait répercuter la hausse des coûts mémoire sur les consommateurs, possiblement dès janvier 2026. Concernant Nvidia, la série RTX 50 Super, dont le lancement était anticipé pour 2026, pourrait être retardée ou annulée. Cette gamme devait proposer 18 Go de VRAM pour la RTX 5070 Super, et 24 Go pour les versions Super des RTX 5070 Ti et RTX 5080.

Ces projections reposent sur des sources non officielles et doivent être considérées avec prudence. Nvidia n’a émis aucune communication publique concernant ses plans de production pour 2026. Les conditions de marché peuvent évoluer en fonction de multiples variables : évolution de la demande IA, capacités de production des fabricants de mémoire, et dynamiques régionales de distribution.

La situation actuelle place les consommateurs face à un arbitrage : acquérir un GPU RTX 50 durant la période actuelle de disponibilité relative, ou attendre avec le risque d’une contraction de l’offre et d’une hausse des tarifs au premier semestre 2026.