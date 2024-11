ChatGPT peut maintenant utiliser Google, rien qu’à voir cette fonctionnalité, c’est super performant !

Aujourd’hui, OpenAI a officiellement lancé ChatGPT Search, une nouvelle fonctionnalité de recherche intégrée qui permet à ChatGPT de se mesurer directement aux moteurs de recherche comme Google et Bing. Cette annonce arrive après que la société ait discrètement introduit des suggestions de recherche pour les utilisateurs de ChatGPT sur le web, en amont du lancement de SearchGPT.

Désormais, ChatGPT est capable d’offrir des réponses enrichies de liens vers des sources web pertinentes, ce qui lui confère un avantage décisif dans la bataille pour le marché de la recherche.

Une fonctionnalité de recherche avancée

Avec ChatGPT Search, OpenAI franchit une nouvelle étape en permettant à ChatGPT d’afficher les résultats de recherche en direct, incluant des scores sportifs actualisés, des actualités, des cours boursiers, et plus encore grâce aux partenariats établis avec divers fournisseurs de données. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des informations précises et à jour sans quitter leur session ChatGPT. Pour ceux qui préfèrent une recherche plus traditionnelle, il est toujours possible d’effectuer une recherche manuelle en cliquant sur l’icône de recherche web.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une vision plus large d’OpenAI, qui avait déjà lancé une version prototype de SearchGPT en juillet. Cette version préliminaire, initialement disponible pour 10 000 testeurs en version bêta, permettait une recherche “plus naturelle et intuitive”. Le lancement d’aujourd’hui intègre cette technologie directement dans ChatGPT, offrant une version optimisée et personnalisée de GPT-4, surnommée GPT-4o.

La liste des sources indiquée

ChatGPT Search introduit également une nouvelle fonctionnalité de “Sources”, permettant aux utilisateurs de visualiser les références utilisées pour générer les réponses fournies par l’IA. En cliquant sur le bouton dédié en bas de la réponse de l’IA, un panneau latéral s’ouvre, listant les articles et publications utilisés comme base pour les informations affichées. OpenAI indique que cette fonctionnalité sera particulièrement utile dans des domaines tels que le shopping et le voyage, et qu’elle compte tirer parti des capacités de raisonnement avancées de la série OpenAI o1 pour approfondir les recherches dans ces secteurs.

Est-ce que ChatGPT menace Google ?

Le lancement de ChatGPT Search pourrait bien remettre en question la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne. Alphabet, la société mère de Google, a depuis longtemps exprimé des préoccupations quant au potentiel de ChatGPT de remplacer Google Search comme moteur de recherche principal pour de nombreux utilisateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité de recherche directement intégrée, ChatGPT renforce son potentiel en tant que concurrent sérieux.

Une fonctionnalité pas encore disponible partout

La fonctionnalité ChatGPT Search sera disponible sur toutes les plateformes de ChatGPT, y compris le web, iOS, Android, macOS et Windows. Dans un premier temps, seuls les utilisateurs de ChatGPT Plus, les utilisateurs d’équipe, et les membres de la liste d’attente de SearchGPT y auront accès. Les utilisateurs de ChatGPT Enterprise et Edu devront patienter encore quelques semaines, tandis que l’accès pour les utilisateurs gratuits n’est pas prévu avant plusieurs mois. Cette fonctionnalité est toutefois disponible sur la version française de ChatGPT.