Firefox enrichit sa page d’accueil avec un mots croisés généré à partir des informations du jour

Mozilla prépare l’ajout d’un mots croisés quotidien sur la page Nouvel onglet de Firefox, construit chaque jour par intelligence artificielle à partir des titres de l’actualité. La fonctionnalité, encore en phase de déploiement progressif, s’inscrit dans un effort plus large pour enrichir l’interface du navigateur.

© Mozilla

Mozilla prépare l’ajout de nouveaux widgets sur la page Nouvel onglet de Firefox, dont un mots croisés généré par intelligence artificielle à partir des informations du jour. La fonctionnalité est alimentée par Particle, un lecteur d’actualités utilisant l’IA pour résumer des articles et construire, à partir de ce contenu, une grille quotidienne basée sur les titres du moment.

Un puzzle lié à l’actualité

La grille se renouvelle chaque jour et s’appuie sur des sujets d’actualité traités par Particle. Les indices sont tirés d’articles déjà analysés par le service, et les utilisateurs peuvent cliquer sur ces articles pour obtenir du contexte.

© TechSpot

La mécanique du jeu est assez classique : on clique sur une case pour basculer entre les sens horizontal et vertical, on saisit ses réponses et on peut recourir à un bouton d’aide en cas de blocage. Le mots croisés est également accessible en dehors de Firefox via un lien web direct.

Des widgets optionnels et personnalisables

Cette grille vient s’ajouter à d’autres widgets déjà prévus sur la page Nouvel onglet : une liste de tâches, un minuteur, un outil de suivi boursier, une horloge mondiale, un widget météo, un rapport de confidentialité et une image du jour renouvelée régulièrement.

© TechSpot

L’ensemble de ces éléments reste facultatif. Les utilisateurs peuvent les déplacer, les redimensionner ou les désactiver entièrement. Une option « afficher moins de widgets » est également disponible, ce qui libère de l’espace pour des contenus sponsorisés.

Un déploiement progressif

Mozilla déploie ces fonctionnalités de manière graduelle. Certains utilisateurs y ont déjà accès selon leur localisation, tandis que l’entreprise poursuit ses tests auprès de groupes restreints avant un déploiement plus large. Pour ceux qui souhaitent y accéder dès maintenant, les widgets peuvent être activés manuellement dans Firefox 153 et les versions ultérieures, via les paramètres about:config . Des réglages spécifiques permettent de contrôler l’affichage de la zone de widgets et des outils actifs.

Mozilla n’a pas communiqué de date précise pour le déploiement général, mais la fonctionnalité est d’ores et déjà documentée sur son site d’assistance. Ces changements interviennent alors que Firefox adopte un cycle de mises à jour plus rapide et prépare une refonte visuelle baptisée Nova.