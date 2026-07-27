AMD s’apprête à tourner la page AM5 avec l’arrivée de Zen 8 sur AM6

AMD envisage de maintenir sa plateforme AM5 jusqu’en 2029, avec l’architecture Zen 7 comme probable dernière génération à l’occuper. Zen 8, attendu au-delà de 2030, inaugurerait quant à lui un nouveau socle AM6 avec le DDR6 et le PCIe 6.0 en natif.

La plateforme AM5 d’AMD, lancée en 2022, pourrait accueillir sa dernière famille de processeurs Ryzen avec l’arrivée de l’architecture Zen 7, tandis que Zen 8 marquerait le passage vers une nouvelle plateforme, AM6, compatible avec la mémoire DDR6 et le PCIe 6.0. C’est ce que laissent entendre les dernières annonces du fabricant, qui a réaffirmé son engagement envers AM5 jusqu’en 2029 et au-delà.

AM5 : une longévité confirmée, mais une fin annoncée

Depuis son introduction, la plateforme AM5 a supporté trois générations de processeurs Ryzen : les Ryzen 7000 « Raphael » (Zen 4), les Ryzen 8000G « Hawk Point » (Zen 4 également) et les Ryzen 9000 « Granite Ridge » (Zen 5), sortis en 2024. Une quatrième génération, basée sur Zen 6 « Olympic Ridge », est attendue pour le premier semestre 2027. Elle apportera des améliorations en nombre de cœurs, fréquences, cache et optimisations architecturales, le tout sur un procédé de gravure plus avancé (2 nm selon les rumeurs).

AMD a progressivement étendu son engagement envers AM5, passant initialement d’une promesse de support jusqu’en 2025 à une feuille de route couvrant désormais « 2029 et au-delà ». Lors du Computex 2026, David McAfee, responsable chez AMD, a confirmé que « les produits et architectures continueraient d’être déployés sur AM5 jusqu’en 2029 », citant la stabilité de l’écosystème mémoire (DDR5) et des interfaces (PCIe 5.0) comme facteurs clés.

Dans cette perspective, la génération suivante, Zen 7, serait la dernière à utiliser le socket AM5. Prévue pour 2028 en version serveur (« Florence ») avant une déclinaison desktop en 2029, elle s’appuierait sur un procédé de fabrication encore plus fin (potentiellement TSMC A14 ou A16) et intégrerait des extensions dédiées à l’IA (ACE, pour AI Computex Extensions). Cependant, malgré ces évolutions, Zen 7 resterait compatible avec la DDR5 et le PCIe 5.0, sans transition vers la DDR6 ou le PCIe 6.0 sur AM5.

Zen 7 : une architecture de transition

Les serveurs Florence (Zen 7) continueront d’utiliser les plateformes SP7 et SP8, compatibles DDR5, ce qui exclut un passage à la DDR6 pour cette génération. AMD évoque plutôt des mémoires « next-gen » comme la LPDDR5X (jusqu’à 12 GT/s) ou des modules MRDIMM (17 600 MT/s), mais sans rupture technologique majeure.

Côté desktop, l’intégration du PCIe 6.0 sur AM5 reste possible, bien que son utilité pratique soit limitée pour les consommateurs. Les SSD PCIe 6.0 et les GPU tirant pleinement parti de cette bande passante ne sont pas attendus avant plusieurs années, et le saut de performances par rapport au PCIe 5.0 reste marginal, comme ce fut le cas entre le PCIe 4.0 et 5.0.

Zen 8 et AM6 : une nouvelle ère à partir de 2030

Contrairement à Zen 7, l’architecture Zen 8 devrait marquer une rupture avec AM5. AMD a indiqué que cette génération, prévue pour 2030 et au-delà, serait la première à adopter la plateforme AM6, avec un support natif de la DDR6 et du PCIe 6.0. Les serveurs Ravenna (8ᵉ génération EPYC) suivraient la même voie, abandonnant les sockets SP7/SP8 au profit de nouvelles plateformes.

Cette stratégie s’inscrit dans la logique d’AMD, qui réserve les changements de socket aux sauts technologiques majeurs (mémoire, interfaces I/O). Le passage à AM6 coïnciderait ainsi avec l’arrivée de composants capables d’exploiter pleinement ces nouvelles normes, évitant une transition prématurée.

Une feuille de route claire, mais une fin de cycle en vue

Depuis le Ryzen 1000 « Summit Ridge » (2017) jusqu’aux futurs Ryzen 20K (Zen 7), AMD a maintenu une approche progressive, limitant les changements de plateforme aux moments où les gains justifient une rupture de compatibilité. AM5, avec son support étendu jusqu’en 2029, illustre cette philosophie, offrant aux utilisateurs une stabilité rare dans l’industrie.

Si Zen 7 clôt effectivement le cycle AM5, il le fera avec une architecture optimisée, avant que Zen 8 n’ouvre celui d’AM6, et avec lui, une nouvelle génération de mémoires et d’interfaces. Une transition qui, si elle suit le calendrier actuel, ne devrait pas intervenir avant 2030.