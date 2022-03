Comparaison Dead Space / Dead Space Remake

Amateurs de jeu d’horreur, sachez qu’EA vous proposera de retourner au sein de l’USG Ishimura début 2023 pour y retrouver quelques Nécromorphes. Le TPS de Visceral Games Dead Space, paru en octobre 2008, reviendra en effet sous la forme d’un Dead Space Remake attendu en début d’année prochaine. EA a diffusé un livestream il y a quelques jours. Et ce dernier contenait quelques séquences de gameplay. Cycu1, adepte de l’exercice, en a profité pour concocter la vidéo comparative ci-dessous.

Sur la base de ces quelques courtes séquences de Dead Space Remake, Isaac Clarke ne sera apparemment pas trop dépaysé. Si la configuration des lieux, le gameplay et les ennemis rencontrés ne semblent que peu évoluer, les graphismes améliorés, et notamment les effets d’éclairage, risquent bien de rendre le titre encore plus angoissant qu’il ne l’était en 2008. D’ailleurs, alors que le Dead Space original tourne sous les moteurs Godfather Engine2 et Havok, Dead Space Remake bénéficie du Frostbite Engine de DICE. Le titre ne sortira pas avant au moins un an. En conséquence, comme écrit dans la vidéo, le titre peut encore beaucoup évoluer.

Une partie audio soignée

Outre ses graphismes, Dead Space Remake ambitionne de proposer un environnement sonore de haute de volée. Dans une vidéo de presque une heure titrée « Réinventer le son de la peur », les développeurs mettent en avant le soin qu’ils apportent à cet aspect. Ils détaillent leur travail en matière de spatialisation, d’occlusion audio, etc.

Les renseignements sur le jeu sont peu nombreux pour l’instant. Pour ceux qui n’auraient jamais joué à Dead Space, voici son descriptif : « Un vaisseau spatial minier fait la découverte d’un étrange objet sur une planète inconnue et ne donne plus signe de vie peu après. Vous êtes l’ingénieur Isaac Clarke et vous avez pour mission de réparer le vaisseau. Vous vous apercevez rapidement que l’équipage a été décimé. Prisonnier du vaisseau vous allez vous battre pour votre survie. » Vous pouvez l’acquérir sur Steam pour 16,79 euros.