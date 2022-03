Tiny Tina’s Wonderlands se dévoile à travers une longue vidéo de gameplay

Avec ses décors en cel-shading, son humour, ses personnages atypiques, ses éléments de jeu de rôle et sa composante coop, Bordelands a, lors de sa parution en 2009, posé les bases d’une recette appréciée par les joueurs. Gearbox nous l’a depuis resservie à plusieurs reprises, avec plus ou moins de réussite : en 2012 avec Borderlands 2, en 2014 avec Borderlands the Pre Sequel puis enfin en 2019 avec Borderlands 3. Le 25 mars prochain, la franchise accueillera un nouvel opus titré Tiny Tina’s Wonderlands. Comme son nom l’indique, l’aventure se focalisera sur le personnage de Tina. Pour nous le présenter, 2K Games et Gearbox ont publié une vidéo de gameplay de 24 minutes.

À l’évidence, les ingrédients ayant fait le succès de la franchise sont toujours là. Nous retrouvons un FPS un peu déjanté (first person shooter) incorporant des éléments issus des RGP, à savoir un système de classes, des ennemis avec des niveaux et du loot à foison.

« Tirez, pillez et lacérez »

Tiny Tina’s Wonderlands sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et PC. Voici son descriptif Steam :

« Lancez-vous dans une aventure épique riche en émerveillement, fantaisie et armes surpuissantes ! Les balles rencontrent la magie et les épées dans ce monde aussi chaotique que fantastique animé par l’imprévisible Tina.

Créez votre propre héros multiclasse, puis tirez, pillez, lacérez et lancez des sorts pour vous frayer un chemin parmi d’étranges monstres et des donjons remplis de butin dans votre quête pour arrêter le tyrannique Seigneur Dragon. Tout le monde est bienvenu, alors prenez part aux festivités, enfilez vos bottes d’aventurier et admirez le merveilleux chaos ! ».

Le titre permettra d’explorer « une vaste carte du monde sur laquelle vous découvrirez des villes majestueuses, des forêts humides et remplies de champignons, de sinistres forteresses et bien plus ». Enfin, fidèle à la tradition, ce Tiny Tina’s Wonderlands sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.