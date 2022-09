Cooler Master dégaine deux souris poids plume

La semaine dernière, Cooler Master et Cougar ont dévoilé de nouvelles souris : les MM310 et MM311 du côté de l’entreprise taïwanaise, l’AirBlader Tournament du côté de la société allemande.

Crédit : Cooler Master

Cooler Master présente ses MM310 et MM311 comme des souris légères mais ne cédant pas à la mode de la coque ajourée, dans la veine des SteelSeries Aerox 3 ou Genesis Zircon X ; mode que l’entreprise avait pourtant adoptée en 2019 pour sa MM711 notamment. Mais désormais, Dennis Liu, directeur général de la branche périphériques, explique : « Nous apprécions la tendance actuelle des souris légères, mais l’idée de devoir percer physiquement des trous dans le châssis ne nous convenait plus vraiment. Nous avons donc fait appel à nos ingénieurs, forts de plusieurs décennies d’expérience, pour trouver une solution plus élégante. Et c’est ainsi que sont nées les MM310 et MM311. »

Prix et disponibilité

Les deux souris ont des dimensions de 125,5 x 71 x 40,5 mm. La MM310, filaire, pèse seulement 50 grammes ; la MM311, qui ajoute une connectivité sans fil 2,4 GHz, affiche 55 grammes, sans pile, sur la balance (77 grammes avec une pile AA nécessaire à son fonctionnement).

Ces références possèdent 6 boutons. La MM310 autorise entre 400 et 12 000 DPI et supporte une accélération de 30g. La MM3110 ne dépasse pas les 10 000 DPI et n’encaisse que 20g. En outre, seule la première souris propose des effets RGB et bénéficie d’une certification NVIDIA Reflex.

Ces souris MM310 et MM311 seront disponibles en coloris noir ou blanc à partir de la mi-septembre contre 29,99 dollars et 39,99 dollars respectivement.

M311 – Crédit : Cooler Master M310 – Crédit : Cooler Master

AirBlader Tournament

Chez Cougar, l’AirBlader a droit à une variante AirBlader Tournament. Celle-ci embarque un capteur PixArt PMW3399 autorisant jusqu’à 20 000 DPI (contre 16 000 DPI pour la version classique) avec une vitesse de 650 ips (au lieu de 450 ips), une accélération de 50g et une fréquence de 2000 Hz.

Crédit : Cougar Crédit : Cougar

Cette référence, dont le prix de vente reste inconnu pour le moment, mesure 117 x 62,8 x 37,8 mm et pèse 62 grammes. Là encore, les clients pourront opter pour un modèle noir ou blanc.