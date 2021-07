Cooler Master propose des sièges gaming haptiques

À peine rouvertes, elles commencent à proliférer : les salles de cinéma 4DX se répandent désormais en France. Autoproclamées « l’expérience de cinéma absolue », elles s’articulent notamment autour de sièges à retour de force, qui s’animent en fonction de l’action. Mais aussi de conditions immersives, avec des effets de lumière, d’odeur et d’atmosphère synchronisés avec des films taillés sur mesure. Dans le catalogue actuel, la dernière création des studios Marvel, Black Widow, se voit ainsi compatible avec un tel dispositif et bénéficie de projections dans plusieurs dizaines de salles en France. Comptez tout de même 20 euros en moyenne, pour un ticket plein tarif à ces conditions.

Crédit : Cooler Master

Cooler Master Motion 1 : le cinéma 4DX à la maison

Vous caressez le rêve de profiter d’une telle immersion à la maison ? D’ordinaire plutôt connu pour ses solutions de refroidissement et ses boîtiers, Cooler Master s’apprête à commercialiser deux sièges haptiques, qui s’articulent autour des mêmes technologies. Avec un look plutôt élégant qui troque les codes couleurs criards de certains constructeurs contre un design plus proche de celui des chaises de bureau classiques, le Motion 1 est équipé d’un module D-Box au-dessus de ses roulettes. C’est le même type de module que l’on retrouve dans les salles de cinéma compatibles, ou encore dans les (très luxueux) baquets de sim-racing.

Crédit : Cooler Master

Selon Cooler Master, il serait ainsi possible d’animer le siège en fonction de l’action dans « plusieurs versions spéciales de titres AAA et dans un catalogue de plus de 2000 films ». La récente série Loki de Marvel est de la partie, par exemple. Le repose-tête, les accoudoirs et le coussin pour les lombaires seraient par ailleurs librement ajustables. Le Motion 1 devrait sortir au premier trimestre pour un tarif compris entre 1999 et 2299 dollars. Soit l’équivalent de 115 tickets pour des séances de cinéma 4DX … que vous devrez compléter, a priori, d’un abonnement annuel de 89 dollars auprès de D-Box pour en profiter.

Cooler Master CMIX Game Pod : enfermé dans un œuf

Plus futuriste encore, le CMIX Game Pod est un vrai mobilier empruntant la silhouette d’un œuf géant, qui vous enferme comme un cocon. Il intègre trois moniteurs de 27 pouces, un système audio surround, un PC complet et un bureau. Automatiquement motorisé et bardé de bandes LED, il promet une immersion totale dans les contenus compatibles. Ni la date d’éclosion d’un tel dispositif ni son tarif, forcément ex-oeufrbitant, n’ont encore été communiqués.

Crédit : Cooler Master