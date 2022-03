Corsair lance son configurateur PC

Corsair PC Builder, pour construire votre configuration étape par étape et confier son montage aux équipes de Corsair.

Corsair lance son propre outil PC Builder. Le concept est similaire à n’importe quel assembleur PC : vous élaborez la configuration de vos rêves en piochant parmi une liste de composants ; les équipes de Corsair se chargent ensuite du montage.

Pour l’instant, il faut forcément partir de zéro, mais Corsair proposera des modèles par la suite. Le configurateur permet de choisir parmi un large panel de cartes graphiques AMD / NVIDIA, de processeurs Intel / AMD, de boîtiers, d’alimentations, de RAM, etc. Les produits Corsair sont nombreux et mis en valeur, mais il y a aussi des références d’autres marques.

Afin de vous éviter une fausse joie lors de votre première manipulation de l’outil, sachez qu’en l’état, le prix du processeur, de la carte graphique et de la carte mère ne sont pas pris en compte dans la facture finale.

Corsair propose des kits iCUE Elite avec écran LCD

Garant de la compatibilité entre les composants

Pour vous inciter à utiliser son assembleur, Corsair vante plusieurs avantages, notamment une compatibilité garantie : « La partie la plus difficile lorsque l’on assemble son propre ordinateur est de trouver les composants adaptés et compatibles. Les spécificités à prendre en compte étant nombreuses, réaliser un assemblage cohérent n’est pas une sinécure. Notre base de données recense l’ensemble des caractéristiques de milliers de composants pour faciliter votre recherche. Vous verrez si les processeurs, les cartes graphiques et les cartes mères que vous avez choisis sont compatibles avec le reste de votre installation. »

En outre, l’entreprise promet de « maximiser la valeur de votre PC » : « Rien ne sert de prendre un composant trop puissant, mais choisir un composant trop faible peut freiner votre système en entier. Point fort pour vous : nous travaillons dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Nous nous assurons que vous n’achetez pas une mémoire inutilement trop grande pour votre processeur ou une alimentation incapable de suivre votre système lorsqu’il est fortement sollicité. Vous obtenez ce dont vous avez besoin, dans les bonnes proportions. »

Vous pouvez tester ce Corsair PC Builder en suivant le lien.