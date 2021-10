Corsair propose des kits iCUE Elite avec écran LCD

Corsair élargi sa gamme de refroidisseurs liquides AIO pour processeurs avec l’introduction de trois nouvelles références iCue Elite LCD : le H100i Elite LCD (240 mm), le H150i Elite (360 mm) et le H170i Elite LCD (420 mm). Comme mentionné par leur nom, ces modèles ont comme particularité d’embarquer un écran IPS de 2,1 pouces. Celui offre une définition de 480 x 480 pixels, a une luminosité maximale de 600 cd/m2 et une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz. Il sert à afficher des données telles que la vitesse de rotation des ventilateurs mais peut aussi diffuser des images et des GIFs.

La version H100i Elite possède deux ventilateurs PWM Corsair ML120 RGB Elite ; le modèle H150i Elite hérite de trois turbines ; le H170i Elite reçoit lui aussi trois ventilateurs mais de 140 mm. Les turbines de 120 mm atteignent des vitesses de rotation comprises entre 450 tr/min et 2000 tr/min, pour un débit d’air de 58,1 CFM et un volume sonore de 30,4 dB(A) ; celles de 140 mm sont un peu plus lentes, avec des vitesses de rotation allant de 400 tr/min à 1600 tr/min, pour un débit d’air de 82,9 CFM et un volume sonore de 31,8 dB(A). Corsair précise qu’un mode Zéro RPM est présent.

Compatibles socket Intel LGA 1700

Ces refroidisseurs liquides AIO ne manquent pas de RGB. Chaque ventilateur possède huit diodes et l’écran LCD est encerclé par 24 LEDs. Le logiciel Corsair iCue permet de paramétrer les effets.

En matière de performances de refroidissement, Corsair argue que ces kits abaissent de 13,6 % (38 °C au lieu de 44 °C) la température dans un « environnement de test basé sur une charge de processeur de 250 W et une température ambiante de 27 °C ». La marque met en avant la présence d’une « plaque froide en cuivre à écoulement divisé », un « design de plaque froide optimisé et un stack haute densité de 128 micro-ailettes biseautées ».

Ces refroidisseurs iCue Elite LCD sont compatibles avec les sockets Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011 / AMD AM4, STRX4/STR4. Ils sont livrés avec un contrôleur iCUE Commander Core apte à « contrôler l’éclairage et la vitesse non seulement des ventilateurs inclus, mais de six ventilateurs au total ». Comptez 257,90 euros pour le H100i, 293,90 euros pour le H150i et 316,90 euros pour le H170i.

Par ailleurs, si vous possédez déjà un iCue Elite Capellix, sachez que Corsair propose un kit autonome de mise à niveau écran LCD.