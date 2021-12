Cougare dévoile son nouveau ventirad, le Forza 85

Cougar présente son nouveau ventirad, le Forza 85. Il s’agit d’un modèle haut de gamme dans le catalogue de la marque. Ce ventirad est dépourvu de diodes RGB.

Ce Forza 85 mesure 85 x 135 x 160 mm et a un poids de 1160 grammes avec son ventilateur (958 grammes sans). Il possède six caloducs de 6 mm diamètre en contact direct avec le CPU. Sa tour coiffée d’une plaque supérieure en aluminium brossé comprend une cinquantaine d’ailettes.

Cougar lance son Gemini T Pro, un boîtier pouvant accueillir jusqu’à 9 ventilateurs

Ventilateur de 120 mm

Cougar a doté son Forza 85 d’une unique turbine de 120 mm mais il est possible d’installer un second ventilateur. Celui en place est un modèle MHP120 de 120 x 120 x 25 mm. Sa vitesse de rotation est comprise entre 600 et 2000 tr/min. Le débit d’air maximal est de 82,48 CFM / 143,53 m3/h, la pression statique de 4,24 mm H2O tandis que le volume sonore n’excède pas les 31,68 dB(A).

Le ventirad est compatible avec les sockets Intel LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 ; AMD AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2. Le TDP dissipé n’est pas précisé.

Cougar n’a communiqué ni date de sortie ni tarif.

Guide d’achat : quelle pâte thermique choisir ?