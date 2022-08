Creative présente sa webcam Creative Live! Cam Sync V3

Creative Technology annonce le lancement de la Creative Live! Cam Sync V3, sa toute dernière webcam numérique conforme aux normes UVC, qui se distingue par sa définition 2K QHD (2560 x 1440) et son zoom numérique X4, le tout dans un boîtier prêt à l’emploi. « Une solution de choix pour les appels vidéo tant professionnels que personnels » selon la société.

Crédit : Creative

Les utilisateurs de la Creative Live! Cam Sync V3 peuvent « profiter d’images claires et nettes via une définition QHD 2K », et « ont aussi la possibilité grâce au zoom numérique 4X d’ajuster leur cadre en fonction de l’appel vidéo ». En outre, la webcam est entièrement réglable avec une rotation horizontale de 360° et une inclinaison de 30° ; l’objectif offre un champ de vision de 95°. Les paramètres avancés tels que la luminosité, le contraste, la balance des blancs et la compensation du contre-jour peuvent également être affinés via l’application Creative (disponible sur PC).

Capacités audio et autres fonctionnalités

Concernant les capacités audio, la webcam possède deux microphones omnidirectionnels intégrés. Là encore, Creative Technology invite les détenteurs à utiliser l’application Creative, laquelle propose le « SmartComms Kit pour une qualité sonore encore supérieure. Ainsi, NoiseClean-out réduit efficacement les bruits de fond de l’utilisateur afin d’éliminer les bruits indésirables comme les bruits d’extérieurs ou d’aspirateur par exemple. D’autre part, VoiceDetect coupe et rétablit automatiquement le son du microphone pour le confort de l’utilisateur ».

Par ailleurs, un bouchon d’objectif intégré permet de protéger l’intimité tout en évitant la poussière. Enfin, une plaque de montage universelle compacte permet d’adapter l’appareil à tous les types d’ordinateurs portables, aux écrans de bureau et même aux trépieds.

La Creative Live! Cam Sync V3 est disponible au prix de 69,99 euros et sur la boutique en ligne de Creative. Pour plus d’informations sur la Creative Live! Cam Sync V3, suivez le lien.

Crédit : Creative

Source : communiqué de presse Creative