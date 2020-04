Cyberpunk 2077 : un disque dur chez Seagate, des casques chez SteelSeries

NVIDIA avait ouvert le bal avec une GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, avant d’être rejoint par Microsoft et sa Xbox One Cyberpunk 2077. Mais le futur hit de CD Proket, attendu pour septembre de cette année, inspire d’autres fabricants : Seagate et SteelSeries. Le premier propose un disque dur et le second des casques et accessoires aux couleurs de CyberPunk 2077.

Ce n’est pas la première fois que Seagate propose des disques durs à l’effigie d’une licence. Il y a quelques mois, la firme avait par exemple lancé des HDD externes Star Wars et Gears 5. Celui pour Cyberpunk 2077 ne se distingue pas seulement par ses couleurs bleu, grises et jaunes mais aussi par sa capacité. Tandis que les précédents modèles susmentionnés se déclinent dans des versions de 2 ou 4 To, le nouveau venu est disponible en 2 ou 5 To. Quant aux tarifs, ils sont de 90 et 150 dollars respectivement.

Casques et accessoires chez SteelSeries

Du côté de SteelSeries, on découvre deux nouveaux casques et trois kits d’accessoires Arctis Pro. Les casques sont baptisés Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition et Arctis 1 Wireless Netrunner Edition. Hormis leur design, ils sont similaires. Les trois packs packs d’accessoires Arctis Pro ne s’inspirent pas de personnages du jeu mais de factions, à savoir : Arasaka, Militech et Kang Tao.

Les deux casques offrent une réponse de fréquence de 20 à 20 000 Hz, une sensibilité de 98 dBSPL et une impédance de 32 Ohm. La réponse de fréquence du micro est de 100 à 6500 Hz et la sensibilité de -38 dBV/Pa. Les casquent utilisent une connexion sans fil 2,4 GHz avec une portée de 9 m. SteelSeries annonce une autonomie de batterie de 20 heures. Ces modèles sont compatibles PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et appareils Android. Chaque casque coûte 129,99 euros.

Enfin, les packs d’accessoires Arasaka, Militech et Kang Tao se composent chacun d’un bandeau et de deux oreillettes magnétiques. Ils sont compatibles avec les casques Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC et Arctis Pro Wireless. Le prix pour chaque modèle est de 39,99 euros.