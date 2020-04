Cougar propose le Ranger, un fauteuil conçu pour les joueurs

On connaissait l’énorme siège gaming Predator Thronos d’Acer vendu 18 000 euros, ou encore le magnifique lit destiné aux joueurs paresseux. Désormais, les gamers ont leur canapé grâce à la marque Cougar : le Ranger.

Selon la société, ce fauteuil se destine au jeu sur smartphones et consoles. La structure est en acier et la housse en cuir. Ce Ranger Cougar peut s’incliner de 95° à 160°. Idéal pour une petite sieste entre deux parties ! Il bénéficie également d’un coussin pour les lombaires, d’un appui-tête et d’un repose-pieds. Pas de porte-gobelet ni de support casque ou manette en revanche.

Lian Li lance ses bureaux pour gamers DK-05F et DK-04F

Pour les gamers pesant jusqu’à 160 kg

Le fauteuil mesure 740 mm de large, 980 mm de profondeur, 1025 mm de hauteur pour une masse de 31 kg. Il peut accueillir un joueur pesant jusqu’à 160 kg. Si le cuir reste toujours noir, Cougar propose quatre couleurs pour les inscriptions et les surpiqûres : rose, orange, bleu et vert. Si vous pensez que ce fauteuil peut parfaitement s’intégrer dans votre salon, sachez que les expéditions débuteront à partir du 22 avril. Quant au tarif, il est de 280 dollars.