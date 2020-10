Cyberpunk 2077 une énième fois reporté

Troisième report pour le prochain hit de CD Projekt Red, cette fois de trois semaines. Finalement, celui-ci ne débarquera pas le 19 novembre prochain, mais le 10 décembre.

Le studio invoque la difficulté à lancer son jeu sur 9 supports différents ; c’est-à-dire la génération de consoles actuelle, les prochaines, le PC, la plateforme de cloud gaming Google Stadia. L’équipe souhaite s’accorder un peu de temps supplémentaire pour ajuster les derniers détails. Ce n’est pas malheureusement pas le premier report pour que Cyberpunk 2077. En effet, il devait initialement débarquer en avril 2020, puis septembre 2020, puis novembre ; ce sera donc décembre. Espérons que cela permettra aux développeurs de proposer un jeu bien peaufiné plutôt que fini à la va-vite et perclus de bugs.

Le communiqué de CD Projekt Red

Voici une traduction du communiqué de CD Projekt Red à propos du report de Cyberpunk 2077 :

Salut à tous. Aujourd’hui, nous avons décidé de repousser la date de sortie de Cyberpunk 2077 de 21 jours. La nouvelle date de sortie est le 10 décembre. Il y a probablement beaucoup d’émotions et de questions dans votre tête, alors, avant tout, veuillez accepter nos humbles excuses.

Le plus grand défi pour nous en ce moment est de lancer le jeu sur la génération actuelle, la prochaine génération et le PC en même temps, ce qui nous oblige à préparer et à tester 9 versions de celui-ci (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series S|X, PS4/Pro, compatibilité sur PS5, PC, Stadia)… tout en travaillant à la maison. Depuis que Cyberpunk 2077 a évolué pour devenir presque un titre next-gen à un moment donné, nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version fonctionne sans problème. Nous sommes conscients que cela peut sembler irréaliste lorsque quelqu’un dit que 21 jours peuvent faire une différence dans un jeu aussi massif et complexe, mais c’est le cas.

Certains d’entre vous se demandent peut-être aussi ce que ces mots signifient alors que nous disons avoir atteint le statut Gold il y a quelque temps. Passer la certification, ou « passer Gold », signifie que le jeu est prêt, qu’il est terminé et qu’il contient tout son contenu. Mais cela ne veut pas dire que nous arrêtons de travailler dessus et que ne nous ne pouvons revoir nos exigences à la hausse. Au contraire, c’est le moment où de nombreuses améliorations sont apportées, qui seront ensuite distribuées via un patch Day 0. C’est cette période que nous avons sous-estimée.

Nous avons le sentiment d’avoir un jeu extraordinaire entre les mains et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions, même les plus difficiles, si cela vous permet finalement d’obtenir un jeu vidéo dont vous tomberez amoureux.

Bien à vous, Adam Badowski & Marcin Iwinski.